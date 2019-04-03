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القنفذة.. تَفحّم سبعيني داخل غرفته بعد حريق شب أثناء نومه

الجهات الأمنية تباشر التحقيق لكشف الملابسات والأسباب

أدى اشتعال النيران بغرفة مُسِنّ سبعيني بقرية الشصرة شرق القنفذة، إلى وفاته احتراقًا عندما نشب الحريق بغرفته ليلًا أثناء نومه دون أن يشعر به، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعدما أتت النيران على كامل محتويات الغرفة وتصاعد الأدخنة للخارج؛ ليهرع بعد ذلك أقاربه لنجدته؛ لكنهم وجدوه قد فارق الحياة، وتفحمت جثته وعُثر عليها في وضع السجود وباتجاه القبلة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثَ للتحقيق في أسباب الحريق، ونقل الجثة لثلاجة الموتى.

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القنفذة.. تَفحّم سبعيني داخل غرفته بعد حريق شب أثناء نومه
سبق

أدى اشتعال النيران بغرفة مُسِنّ سبعيني بقرية الشصرة شرق القنفذة، إلى وفاته احتراقًا عندما نشب الحريق بغرفته ليلًا أثناء نومه دون أن يشعر به، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعدما أتت النيران على كامل محتويات الغرفة وتصاعد الأدخنة للخارج؛ ليهرع بعد ذلك أقاربه لنجدته؛ لكنهم وجدوه قد فارق الحياة، وتفحمت جثته وعُثر عليها في وضع السجود وباتجاه القبلة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثَ للتحقيق في أسباب الحريق، ونقل الجثة لثلاجة الموتى.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
09:26 AM

القنفذة.. تَفحّم سبعيني داخل غرفته بعد حريق شب أثناء نومه

الجهات الأمنية تباشر التحقيق لكشف الملابسات والأسباب

A A A
حسن العيسي - القنفذة
2
2,259

أدى اشتعال النيران بغرفة مُسِنّ سبعيني بقرية الشصرة شرق القنفذة، إلى وفاته احتراقًا عندما نشب الحريق بغرفته ليلًا أثناء نومه دون أن يشعر به، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعدما أتت النيران على كامل محتويات الغرفة وتصاعد الأدخنة للخارج؛ ليهرع بعد ذلك أقاربه لنجدته؛ لكنهم وجدوه قد فارق الحياة، وتفحمت جثته وعُثر عليها في وضع السجود وباتجاه القبلة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثَ للتحقيق في أسباب الحريق، ونقل الجثة لثلاجة الموتى.

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