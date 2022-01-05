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280 ألف مستفيد من مشروع طبيب لكل أسرة بجازان

يقدم الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للمستفيدين

تواصل إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان تميزها في مشروع "طبيب لكل أسرة" والتي شرعت في تنفيذه، وذلك بعد أن تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا، في أكثر من 100 مركز صحي منها 27 مركزًا صحيًا محسنًا، واستفادة " 281000 " ألف من هذا المشروع من مختلف قرى مراكز ومحافظات منطقة جازان.

وقال مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان محمد بن علي بجوي إن صحة جازان شرعت في تنفيذ مشروع "طبيب لكل أسرة" مطلع يناير من العام 2021 م، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية العلاجية والوقائية الشاملة والمتكاملة للمستفيدين، ومن خلال تخصيص فرق طبية لكل أسرة تعمل على المتابعة الدائمة والمستمرة مع الأسرة ومعرفة حالتهم الصحية وحثهم على زيارة المراكز الصحية لإجراء الفحوص الاستكشافية بشكل دوري.

وأوضح "بجوي" أنه تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا لهذا المشروع، إذ يضم كل فريق طبيبًا أو طبيبة أسرة يعملون على كتابة الخطة العلاجية والإشراف على الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ممرض أو ممرضة تعمل على متابعة الوضع الصحي للأسر المستفيدة، وكذلك منسق للرعاية الصحية يعمل على التواصل الدائم والمستمر مع الأسر وجدولة مواعيد زياراتهم أو إحالتهم إلى المستشفيات عند الحاجة، وأخيرًا المدرب الصحي الذي يقدم خدماته للمستفيدين ومساعدتهم على التحكم بالأمراض وتعزيز صحتهم بحثهم على ممارسة السلوكيات الصحية وتصحيح المعتقدات الصحية الخاطئة.

وقال "بجوي" إن مشروع "طبيب لكل أسرة" تم تنفيذه وفق العديد من المراحل، حيث تميزت صحة جازان في المرحلة الأولى على مستوى وزارة الصحة، وذلك من حيث تشكيل الفرق الطبية عبر المراكز الصحية وكذلك توزيع المستفيدين على الفرق الطبية ، إلى أن تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا، في أكثر من 100 مركز صحي منها 27 مركزًا صحيًا محسنًا، واستفادة " 281000" ألف مستفيد من هذا المشروع بمختلف قرى ومراكز ومحافظات منطقة جازان.

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280 ألف مستفيد من مشروع طبيب لكل أسرة بجازان
سبق

تواصل إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان تميزها في مشروع "طبيب لكل أسرة" والتي شرعت في تنفيذه، وذلك بعد أن تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا، في أكثر من 100 مركز صحي منها 27 مركزًا صحيًا محسنًا، واستفادة " 281000 " ألف من هذا المشروع من مختلف قرى مراكز ومحافظات منطقة جازان.

وقال مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان محمد بن علي بجوي إن صحة جازان شرعت في تنفيذ مشروع "طبيب لكل أسرة" مطلع يناير من العام 2021 م، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية العلاجية والوقائية الشاملة والمتكاملة للمستفيدين، ومن خلال تخصيص فرق طبية لكل أسرة تعمل على المتابعة الدائمة والمستمرة مع الأسرة ومعرفة حالتهم الصحية وحثهم على زيارة المراكز الصحية لإجراء الفحوص الاستكشافية بشكل دوري.

وأوضح "بجوي" أنه تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا لهذا المشروع، إذ يضم كل فريق طبيبًا أو طبيبة أسرة يعملون على كتابة الخطة العلاجية والإشراف على الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ممرض أو ممرضة تعمل على متابعة الوضع الصحي للأسر المستفيدة، وكذلك منسق للرعاية الصحية يعمل على التواصل الدائم والمستمر مع الأسر وجدولة مواعيد زياراتهم أو إحالتهم إلى المستشفيات عند الحاجة، وأخيرًا المدرب الصحي الذي يقدم خدماته للمستفيدين ومساعدتهم على التحكم بالأمراض وتعزيز صحتهم بحثهم على ممارسة السلوكيات الصحية وتصحيح المعتقدات الصحية الخاطئة.

وقال "بجوي" إن مشروع "طبيب لكل أسرة" تم تنفيذه وفق العديد من المراحل، حيث تميزت صحة جازان في المرحلة الأولى على مستوى وزارة الصحة، وذلك من حيث تشكيل الفرق الطبية عبر المراكز الصحية وكذلك توزيع المستفيدين على الفرق الطبية ، إلى أن تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا، في أكثر من 100 مركز صحي منها 27 مركزًا صحيًا محسنًا، واستفادة " 281000" ألف مستفيد من هذا المشروع بمختلف قرى ومراكز ومحافظات منطقة جازان.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
10:53 PM

280 ألف مستفيد من مشروع طبيب لكل أسرة بجازان

يقدم الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان تميزها في مشروع "طبيب لكل أسرة" والتي شرعت في تنفيذه، وذلك بعد أن تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا، في أكثر من 100 مركز صحي منها 27 مركزًا صحيًا محسنًا، واستفادة " 281000 " ألف من هذا المشروع من مختلف قرى مراكز ومحافظات منطقة جازان.

وقال مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان محمد بن علي بجوي إن صحة جازان شرعت في تنفيذ مشروع "طبيب لكل أسرة" مطلع يناير من العام 2021 م، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية العلاجية والوقائية الشاملة والمتكاملة للمستفيدين، ومن خلال تخصيص فرق طبية لكل أسرة تعمل على المتابعة الدائمة والمستمرة مع الأسرة ومعرفة حالتهم الصحية وحثهم على زيارة المراكز الصحية لإجراء الفحوص الاستكشافية بشكل دوري.

وأوضح "بجوي" أنه تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا لهذا المشروع، إذ يضم كل فريق طبيبًا أو طبيبة أسرة يعملون على كتابة الخطة العلاجية والإشراف على الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ممرض أو ممرضة تعمل على متابعة الوضع الصحي للأسر المستفيدة، وكذلك منسق للرعاية الصحية يعمل على التواصل الدائم والمستمر مع الأسر وجدولة مواعيد زياراتهم أو إحالتهم إلى المستشفيات عند الحاجة، وأخيرًا المدرب الصحي الذي يقدم خدماته للمستفيدين ومساعدتهم على التحكم بالأمراض وتعزيز صحتهم بحثهم على ممارسة السلوكيات الصحية وتصحيح المعتقدات الصحية الخاطئة.

وقال "بجوي" إن مشروع "طبيب لكل أسرة" تم تنفيذه وفق العديد من المراحل، حيث تميزت صحة جازان في المرحلة الأولى على مستوى وزارة الصحة، وذلك من حيث تشكيل الفرق الطبية عبر المراكز الصحية وكذلك توزيع المستفيدين على الفرق الطبية ، إلى أن تم تخصيص عدد 152 فريقًا طبيًا، في أكثر من 100 مركز صحي منها 27 مركزًا صحيًا محسنًا، واستفادة " 281000" ألف مستفيد من هذا المشروع بمختلف قرى ومراكز ومحافظات منطقة جازان.

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