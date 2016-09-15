النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحارثي" رئيسًا.. التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية تعيد انتخاب مجلس إدارتها

قال إن خدمة المجتمع شرف ونتطلع لتعاون الجميع مع اللجنة بالمرحلة القادمة

أعادت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية انتخاب مجلس إدارتها، وذلك بحضور كل من عبد الله أحمد الشاردي مشرف إعادة تكوين المجالس بمركز التنمية الاجتماعية بالقوز، وأحمد بركات الشاردي مشرف لجان التنمية الاجتماعية.

وفي التفاصيل: جاءت النتيجة كالتالي: علي بن محمد الحارثي رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة، وعوض أحمد القرني نائبًا للرئيس، وسعد محمد القرني أمينًا للصندوق وعضوية كل من: ( محمد أحمد القرني , محمد هندي القرني, عبدالخالق حسن القرني, محمد سعد الشمراني, موسى حمود الشمراني, صالح محمد الحارثي, على رجاء القرني, مصلح محمد الحارثي).

من جهته وجه رئيس اللجنة علي محمد الحارثي الشكر والتقدير لزملائه الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فيه رئيسًا للجنة في دورتها القادمة، وقال: "خدمة المجتمع شرف كبير، ونتطلع لتعاون كافة أفراد المجتمع مع اللجنة في المرحلة القادمة خاصة، والمجتمع بفضل الله تعالى به العديد من الكفاءات والبطاقات، موهوبين ومبدعين ورجال أعمال ومثقفين وأصحاب رأي وفكر، ونحن ليس لنا غنى عن الجميع".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحارثي" رئيسًا.. التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية تعيد انتخاب مجلس إدارتها
سبق

أعادت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية انتخاب مجلس إدارتها، وذلك بحضور كل من عبد الله أحمد الشاردي مشرف إعادة تكوين المجالس بمركز التنمية الاجتماعية بالقوز، وأحمد بركات الشاردي مشرف لجان التنمية الاجتماعية.

وفي التفاصيل: جاءت النتيجة كالتالي: علي بن محمد الحارثي رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة، وعوض أحمد القرني نائبًا للرئيس، وسعد محمد القرني أمينًا للصندوق وعضوية كل من: ( محمد أحمد القرني , محمد هندي القرني, عبدالخالق حسن القرني, محمد سعد الشمراني, موسى حمود الشمراني, صالح محمد الحارثي, على رجاء القرني, مصلح محمد الحارثي).

من جهته وجه رئيس اللجنة علي محمد الحارثي الشكر والتقدير لزملائه الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فيه رئيسًا للجنة في دورتها القادمة، وقال: "خدمة المجتمع شرف كبير، ونتطلع لتعاون كافة أفراد المجتمع مع اللجنة في المرحلة القادمة خاصة، والمجتمع بفضل الله تعالى به العديد من الكفاءات والبطاقات، موهوبين ومبدعين ورجال أعمال ومثقفين وأصحاب رأي وفكر، ونحن ليس لنا غنى عن الجميع".

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
10:11 PM

"الحارثي" رئيسًا.. التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية تعيد انتخاب مجلس إدارتها

قال إن خدمة المجتمع شرف ونتطلع لتعاون الجميع مع اللجنة بالمرحلة القادمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
0
366

أعادت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية انتخاب مجلس إدارتها، وذلك بحضور كل من عبد الله أحمد الشاردي مشرف إعادة تكوين المجالس بمركز التنمية الاجتماعية بالقوز، وأحمد بركات الشاردي مشرف لجان التنمية الاجتماعية.

وفي التفاصيل: جاءت النتيجة كالتالي: علي بن محمد الحارثي رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة، وعوض أحمد القرني نائبًا للرئيس، وسعد محمد القرني أمينًا للصندوق وعضوية كل من: ( محمد أحمد القرني , محمد هندي القرني, عبدالخالق حسن القرني, محمد سعد الشمراني, موسى حمود الشمراني, صالح محمد الحارثي, على رجاء القرني, مصلح محمد الحارثي).

من جهته وجه رئيس اللجنة علي محمد الحارثي الشكر والتقدير لزملائه الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فيه رئيسًا للجنة في دورتها القادمة، وقال: "خدمة المجتمع شرف كبير، ونتطلع لتعاون كافة أفراد المجتمع مع اللجنة في المرحلة القادمة خاصة، والمجتمع بفضل الله تعالى به العديد من الكفاءات والبطاقات، موهوبين ومبدعين ورجال أعمال ومثقفين وأصحاب رأي وفكر، ونحن ليس لنا غنى عن الجميع".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة