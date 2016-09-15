"الحارثي" رئيسًا.. التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية تعيد انتخاب مجلس إدارتها

قال إن خدمة المجتمع شرف ونتطلع لتعاون الجميع مع اللجنة بالمرحلة القادمة

أعادت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية انتخاب مجلس إدارتها، وذلك بحضور كل من عبد الله أحمد الشاردي مشرف إعادة تكوين المجالس بمركز التنمية الاجتماعية بالقوز، وأحمد بركات الشاردي مشرف لجان التنمية الاجتماعية.

وفي التفاصيل: جاءت النتيجة كالتالي: علي بن محمد الحارثي رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة، وعوض أحمد القرني نائبًا للرئيس، وسعد محمد القرني أمينًا للصندوق وعضوية كل من: ( محمد أحمد القرني , محمد هندي القرني, عبدالخالق حسن القرني, محمد سعد الشمراني, موسى حمود الشمراني, صالح محمد الحارثي, على رجاء القرني, مصلح محمد الحارثي).

من جهته وجه رئيس اللجنة علي محمد الحارثي الشكر والتقدير لزملائه الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فيه رئيسًا للجنة في دورتها القادمة، وقال: "خدمة المجتمع شرف كبير، ونتطلع لتعاون كافة أفراد المجتمع مع اللجنة في المرحلة القادمة خاصة، والمجتمع بفضل الله تعالى به العديد من الكفاءات والبطاقات، موهوبين ومبدعين ورجال أعمال ومثقفين وأصحاب رأي وفكر، ونحن ليس لنا غنى عن الجميع".