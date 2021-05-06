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"الغذاء والدواء": وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات

قالت: يجب استبدالها بشكل متكرر وفي حال كان لها رائحة ينبغي التخلص منها

نصحت هيئة "الغذاء والدواء" بأن من المهم وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة؛ للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.. وأكدت أنه كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: استبدل الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كان للإسفنجة رائحة؛ ينبغي التخلص منها.. مطالبة بغسلها بعد كل استخدام وتخزينها في مكان جاف.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات
سبق

نصحت هيئة "الغذاء والدواء" بأن من المهم وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة؛ للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.. وأكدت أنه كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: استبدل الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كان للإسفنجة رائحة؛ ينبغي التخلص منها.. مطالبة بغسلها بعد كل استخدام وتخزينها في مكان جاف.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:42 PM

"الغذاء والدواء": وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات

قالت: يجب استبدالها بشكل متكرر وفي حال كان لها رائحة ينبغي التخلص منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,051

نصحت هيئة "الغذاء والدواء" بأن من المهم وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة؛ للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.. وأكدت أنه كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: استبدل الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كان للإسفنجة رائحة؛ ينبغي التخلص منها.. مطالبة بغسلها بعد كل استخدام وتخزينها في مكان جاف.

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