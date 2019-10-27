جدة.. 8 طلاب حفظوا القرآن واحتفى بهم معلموهم بمجمع القدس

بارك لهم المدير متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم وشكر أهاليهم على المتابعة

احتفـت حلقات مجمع القدس القرآني بحي "كيلو ١٤" التابـع لجمعية "خيركم" بجدة، بطلابـها الثمانية؛ لإتمامهم حفظ كتاب الله كاملًا.

وأتم الطلاب الثمانية حفظ القرآن الكريم كاملًا في خلال الأعوام القليلة وهم: مصعب حسين محمد، وياسر شفيق محمد، وعمر عبدالرحمن، وصادق سعيد، وعبدالله علي جوهر، وريان محمد أبرس، ومحمد صديق نور، ورضوان أبو الحسين محمد.. وتلك من إحدى نتائج برامج الحفظ المكثف بالجامع؛ فيما عبّر أولياء أمورهم عن سعادتهـم بحفظ أبنائهم كتاب الله؛ سائلين المولى أن يُتَوّجهم بتاج الوقار؛ مصداقًا لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وهنّأ مدير مجمع الحلقات القرآنية بجامع القدس حسين محمد الأركاني، الطلاب بهـذا الإنجاز؛ متمنيًا لهم التوفيق؛ فيما نسب هذا الخير العظيم -بعد فضل الله- لوالديهم ومعلميهم الذين تعاونوا وبذلوا الغالي والنفيس ليكونوا من حفظة كتاب الله.

يُذكـر أن حلقات مجمع القدس تابعة لمركز إشراف شرق جدة، وتضم فيهـا ثمانـي حلقات قرآنية، ويدرس فيها ثمـانية وتسعون طالبـًا من مختلف المراحل الدراسية.