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الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها إلى تل أبيب

مشيدة بالتزامها بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من فلسطين

رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراغواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.

واعتبر المحمود أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس.

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الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها إلى تل أبيب
سبق

رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراغواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.

واعتبر المحمود أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:34 PM

الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها إلى تل أبيب

مشيدة بالتزامها بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من فلسطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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189

رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراغواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.

واعتبر المحمود أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس.

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