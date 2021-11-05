الهلال يسعى لمواصلة الصدارة من بوابة ضمك.. والفيصلي في تحدي أمواج الخليج

في الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تنطلق مساء يوم غد السبت منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 5 لقاءات، فيما تم تأجيل لقاء الخويلدية مع الأهلي؛ وذلك لمشاركة نادي الأهلي في بطولة دولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:

ضمك - الهلال:

في خميس مشيط يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على ضمك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي ضمك في تمام الساعة الـ"3:30م"؛ حيث يبحث الهلال عن مواصلة صدارته ومنع أي مفاجأة يمكن للفريق المضيف صناعتها.

الخليج- الفيصلي:

وفي الدمام ستكون الإثارة حاضرة بكل قوة خلال المواجهة التي تجمع ما بين الخليج الراغب في التأكيد على قدرته بالتواجد في مناطق المقدمة، والفيصلي الساعي لمواصلة الضغط على المتصدر الهلال من خلال الانتصار بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ"9:00م".

الوحدة- الترجي:

أما في مكة المكرمة فيرمي الترجي بكامل ثقله من أجل العودة سريعاً لسكة الانتصارات عقب خسارتين متتاليتين، وذلك حينما يحل ضيفاً على الوحدة خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي الوحدة في تمام الساعة الـ"5:00م".

الهداية- الاتحاد:

وفي الدمام يتطلع الهداية لقلب كل التوقعات وتحقيق انتصار هام على حساب ضيفه الاتحاد الراغب هو الآخر بتعويض خسارة ديربي جدة والعودة لسكة الانتصارات من جديد، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ"7:00" مساءً.

النصر- الابتسام:

وفي الرياض سيكون الصراع كبيراً ما بين النصر والابتسام للظفر بنقاط اللقاء الذي يجمعهما على صالة نادي النصر عند تمام الساعة الـ"5:00" مساءً.