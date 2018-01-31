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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون} .


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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون} .


31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:29 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:00 PM

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,230

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون} .


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