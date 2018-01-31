الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون} .
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-31
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون} .
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:29 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:00 PM
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون} .