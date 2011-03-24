المملكة تتخطى الـ400 إصابة بكورونا لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي

تقرير "الصحة": تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى نحو 600 حالة

كشف التقرير اليومي لوضع كورونا في المملكة أن إصابات #كورونا في #المملكة تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي، وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس #كورونا إلى نحو 600 حالة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.