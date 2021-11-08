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"صحة الشرقية" و"مشاعل الخير" توقعان مذكرة تفاهم لدعم  "المرأة اللافندر"

المبادرة تُعنى بدور المرأة في المجتمع من خلال تنميتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

وقعّت "صحة المنطقة الشرقية" مذكرة تفاهم مع جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين ودعم مباردة "المرأة اللافندر" المعنية بدور المرأة في المجتمع من خلال تنميتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بما يساعد على تطوير طموحتها واستقرارها.

وقال مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي: هذه الاتفاقيات تعكس تعزيز سبل التعاون من خلال الشراكات مع الجمعيات والقطاع غير الربحي لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى لكونها تهتم بصحة المرأة النفسية وتقديم الدعم النفسي من خلال تشخيص الحالة النفسية والكشف عن الاضطرابات الصحية النفسية وتقديم العلاج المناسب والتأهيل لتنعم المرأة بصحة نفسية سليمة لتمكينها من تفعيل دورها العظيم في المجتمع.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: بعد النجاح الكبير الذي حققته مباردة "الشعور الأزرق" التي أطلقتها جمعية مشاعل الخير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، قبل عامين، جاءت مبادرة "المرأة اللافندر" بناءً على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، والتي تهدف الى دعم دور المرأة وتقديم الدعم النفسي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تشخيص الحالة النفسية للمستفيدات، والكشف عن اضطرابات الصحة النفسية وتدبيرها علاجياً وتمكينهن من سبل العناية بصحتهن النفسية.

وأضافت: تهدف المبادرة إلى دعم التدريب والتأهيل للتغلب على مشكلات الحياة من خلال جلسات مع مدربين في مجالات الأسرية والعامة، وجلسات استشارية في مجالات الحياة "الأسرية – الأطفال – تطوير الذات – عامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية" و"مشاعل الخير" توقعان مذكرة تفاهم لدعم  "المرأة اللافندر"
سبق

وقعّت "صحة المنطقة الشرقية" مذكرة تفاهم مع جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين ودعم مباردة "المرأة اللافندر" المعنية بدور المرأة في المجتمع من خلال تنميتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بما يساعد على تطوير طموحتها واستقرارها.

وقال مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي: هذه الاتفاقيات تعكس تعزيز سبل التعاون من خلال الشراكات مع الجمعيات والقطاع غير الربحي لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى لكونها تهتم بصحة المرأة النفسية وتقديم الدعم النفسي من خلال تشخيص الحالة النفسية والكشف عن الاضطرابات الصحية النفسية وتقديم العلاج المناسب والتأهيل لتنعم المرأة بصحة نفسية سليمة لتمكينها من تفعيل دورها العظيم في المجتمع.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: بعد النجاح الكبير الذي حققته مباردة "الشعور الأزرق" التي أطلقتها جمعية مشاعل الخير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، قبل عامين، جاءت مبادرة "المرأة اللافندر" بناءً على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، والتي تهدف الى دعم دور المرأة وتقديم الدعم النفسي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تشخيص الحالة النفسية للمستفيدات، والكشف عن اضطرابات الصحة النفسية وتدبيرها علاجياً وتمكينهن من سبل العناية بصحتهن النفسية.

وأضافت: تهدف المبادرة إلى دعم التدريب والتأهيل للتغلب على مشكلات الحياة من خلال جلسات مع مدربين في مجالات الأسرية والعامة، وجلسات استشارية في مجالات الحياة "الأسرية – الأطفال – تطوير الذات – عامة".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:20 PM

"صحة الشرقية" و"مشاعل الخير" توقعان مذكرة تفاهم لدعم  "المرأة اللافندر"

المبادرة تُعنى بدور المرأة في المجتمع من خلال تنميتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقعّت "صحة المنطقة الشرقية" مذكرة تفاهم مع جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين ودعم مباردة "المرأة اللافندر" المعنية بدور المرأة في المجتمع من خلال تنميتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بما يساعد على تطوير طموحتها واستقرارها.

وقال مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي: هذه الاتفاقيات تعكس تعزيز سبل التعاون من خلال الشراكات مع الجمعيات والقطاع غير الربحي لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى لكونها تهتم بصحة المرأة النفسية وتقديم الدعم النفسي من خلال تشخيص الحالة النفسية والكشف عن الاضطرابات الصحية النفسية وتقديم العلاج المناسب والتأهيل لتنعم المرأة بصحة نفسية سليمة لتمكينها من تفعيل دورها العظيم في المجتمع.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: بعد النجاح الكبير الذي حققته مباردة "الشعور الأزرق" التي أطلقتها جمعية مشاعل الخير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، قبل عامين، جاءت مبادرة "المرأة اللافندر" بناءً على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، والتي تهدف الى دعم دور المرأة وتقديم الدعم النفسي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تشخيص الحالة النفسية للمستفيدات، والكشف عن اضطرابات الصحة النفسية وتدبيرها علاجياً وتمكينهن من سبل العناية بصحتهن النفسية.

وأضافت: تهدف المبادرة إلى دعم التدريب والتأهيل للتغلب على مشكلات الحياة من خلال جلسات مع مدربين في مجالات الأسرية والعامة، وجلسات استشارية في مجالات الحياة "الأسرية – الأطفال – تطوير الذات – عامة".

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