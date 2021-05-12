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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

استهدفت جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات العنيفة على قطاع غزة معظمها على مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت 40 غارة في آن واحد مستهدفة جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وبث حالة من الخوف والرعب بين السكان، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

طيران الاحتلال الإسرائيلي

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة
سبق

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات العنيفة على قطاع غزة معظمها على مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت 40 غارة في آن واحد مستهدفة جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وبث حالة من الخوف والرعب بين السكان، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:45 AM

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

استهدفت جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,667

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات العنيفة على قطاع غزة معظمها على مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت 40 غارة في آن واحد مستهدفة جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وبث حالة من الخوف والرعب بين السكان، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

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