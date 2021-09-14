النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب النصر "مانو" : أداء جيد لـ "آل فتيل" و "قاسم" .. وهذا سبب تغيير"تاليسكا"

بعد أن كسب تراكتور الإيراني وبلغ دور ربع النهائي الآسيوي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مانو مينيزيس، إن سبب تغيير تاليسكا في الدقائق الأخيرة من مواجهة تراكتور الإيراني، كان بسبب إرهاق اللاعب وليس للإصابة.


وزاد مينيزيس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة : "خروج تاليسكا لم يكن بسبب الإصابة، ولكنه تغيير تكتيكي وللإرهاق الذي عاناه اللاعب".


وتابع : "الأداء جيد عطفًا على فترة التوقف الطويلة بسبب أيام "فيفا"، وكان من المفترض أن نحسم المباراة من الشوط الأول، ولم نستغل الفرص، والأهم الانتصار في مثل هذه المباريات".


وأشاد مدرب النصر بأداء الثنائي محمد آل فتيل ومحمد قاسم، المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب النصر "مانو" : أداء جيد لـ "آل فتيل" و "قاسم" .. وهذا سبب تغيير"تاليسكا"
سبق

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مانو مينيزيس، إن سبب تغيير تاليسكا في الدقائق الأخيرة من مواجهة تراكتور الإيراني، كان بسبب إرهاق اللاعب وليس للإصابة.


وزاد مينيزيس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة : "خروج تاليسكا لم يكن بسبب الإصابة، ولكنه تغيير تكتيكي وللإرهاق الذي عاناه اللاعب".


وتابع : "الأداء جيد عطفًا على فترة التوقف الطويلة بسبب أيام "فيفا"، وكان من المفترض أن نحسم المباراة من الشوط الأول، ولم نستغل الفرص، والأهم الانتصار في مثل هذه المباريات".


وأشاد مدرب النصر بأداء الثنائي محمد آل فتيل ومحمد قاسم، المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:05 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
07:26 AM

مدرب النصر "مانو" : أداء جيد لـ "آل فتيل" و "قاسم" .. وهذا سبب تغيير"تاليسكا"

بعد أن كسب تراكتور الإيراني وبلغ دور ربع النهائي الآسيوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,720

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مانو مينيزيس، إن سبب تغيير تاليسكا في الدقائق الأخيرة من مواجهة تراكتور الإيراني، كان بسبب إرهاق اللاعب وليس للإصابة.


وزاد مينيزيس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة : "خروج تاليسكا لم يكن بسبب الإصابة، ولكنه تغيير تكتيكي وللإرهاق الذي عاناه اللاعب".


وتابع : "الأداء جيد عطفًا على فترة التوقف الطويلة بسبب أيام "فيفا"، وكان من المفترض أن نحسم المباراة من الشوط الأول، ولم نستغل الفرص، والأهم الانتصار في مثل هذه المباريات".


وأشاد مدرب النصر بأداء الثنائي محمد آل فتيل ومحمد قاسم، المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة