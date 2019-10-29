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"مدني جدة" يحرر أصبع طالبة علق في فتحة طاولة الدراسة

الحادث سُلّم لـ"التعليم" بحضور فِرقة إنقاذ من الهلال الأحمر

نجحت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم في تحرير أصبع طالبة بالمرحلة المتوسطة بمجمع للبنات بوسط المحافظة؛ وذلك بعد أن علق بفتحة وسط الطاولة داخل الفصل الدراسي.

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني، العقيد سعيد سرحان، أن معلمات المدرسة بادرن بتمرير البلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بعد حدوث الواقعة للطالبة، ولم يجازفن بتحرير يد الطالبة، الذي قد ينتج منه آثار جانبية، لكنهن بادرن بالاتصال والتبليغ حفاظًا على سلامة الطالبة.

أضاف: وكان الحادث عبارة عن احتجاز اليد اليمنى لطالبة سعودية، تبلغ من العمر 14 سنة، داخل وسط الطاولة؛ إذ قام رجال الإنقاذ بفك الطاولة، وتحرير يد الطالبة في وقت وجيز، وتم إنهاء الحالة من قِبل فِرقة الإنقاذ بوجود فِرقة من الهلال الأحمر، وسُلّم الحادث للتعليم بعد الاطمئنان على سلامة الطالبة.

جدة الدفاع المدني الناطق باسم الدفاع المدني سعيد سرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يحرر أصبع طالبة علق في فتحة طاولة الدراسة
سبق

نجحت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم في تحرير أصبع طالبة بالمرحلة المتوسطة بمجمع للبنات بوسط المحافظة؛ وذلك بعد أن علق بفتحة وسط الطاولة داخل الفصل الدراسي.

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني، العقيد سعيد سرحان، أن معلمات المدرسة بادرن بتمرير البلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بعد حدوث الواقعة للطالبة، ولم يجازفن بتحرير يد الطالبة، الذي قد ينتج منه آثار جانبية، لكنهن بادرن بالاتصال والتبليغ حفاظًا على سلامة الطالبة.

أضاف: وكان الحادث عبارة عن احتجاز اليد اليمنى لطالبة سعودية، تبلغ من العمر 14 سنة، داخل وسط الطاولة؛ إذ قام رجال الإنقاذ بفك الطاولة، وتحرير يد الطالبة في وقت وجيز، وتم إنهاء الحالة من قِبل فِرقة الإنقاذ بوجود فِرقة من الهلال الأحمر، وسُلّم الحادث للتعليم بعد الاطمئنان على سلامة الطالبة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:47 PM

"مدني جدة" يحرر أصبع طالبة علق في فتحة طاولة الدراسة

الحادث سُلّم لـ"التعليم" بحضور فِرقة إنقاذ من الهلال الأحمر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
12
5,109

نجحت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم في تحرير أصبع طالبة بالمرحلة المتوسطة بمجمع للبنات بوسط المحافظة؛ وذلك بعد أن علق بفتحة وسط الطاولة داخل الفصل الدراسي.

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني، العقيد سعيد سرحان، أن معلمات المدرسة بادرن بتمرير البلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بعد حدوث الواقعة للطالبة، ولم يجازفن بتحرير يد الطالبة، الذي قد ينتج منه آثار جانبية، لكنهن بادرن بالاتصال والتبليغ حفاظًا على سلامة الطالبة.

أضاف: وكان الحادث عبارة عن احتجاز اليد اليمنى لطالبة سعودية، تبلغ من العمر 14 سنة، داخل وسط الطاولة؛ إذ قام رجال الإنقاذ بفك الطاولة، وتحرير يد الطالبة في وقت وجيز، وتم إنهاء الحالة من قِبل فِرقة الإنقاذ بوجود فِرقة من الهلال الأحمر، وسُلّم الحادث للتعليم بعد الاطمئنان على سلامة الطالبة.

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