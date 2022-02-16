"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وارتفاع في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنوّرة، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.