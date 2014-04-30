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انفجارا كابول.. مصرع وإصابة 48 ومصور "فرانس برس" بين القتلى

الأول وقع بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية والثاني استهدف صحافيين

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 21 شخصاً، من بينهم صحفيون، لقوا حتفهم، وأصيب 27 آخرون على الأقل، في تفجيرين انتحارييْن في كابول، صباح اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون إن من بين القتلى، مصوراً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق "الألمانية" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

ووقع الانفجار الأول قبيل الساعة الثامنة من اليوم الاثنين، في قطاع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية، وتلاه اعتداء ثانٍ استهدف مجموعة من الصحافيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش، أن الاعتداء الأول نفّذه انتحاري على دراجة نارية.

يُذكر أن مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية تَعَرّض لعملية انتحارية في مارس، حين اجتاز انتحاري راجِلٌ حاجز الشرطة، وفجّر نفسه عند مدخل المكاتب.

_______

اعتداء نفّذه انتحاري قُرب مقر أجهزة الاستخبارات

مصرع أربعة أشخاص في هجوم انتحاري في كابل

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية: "إن الاعتداء نفّذه انتحاري على دراجة نارية قُرب مقر أجهزة الاستخبارات".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن جميع الضحايا مدنيون.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجارا كابول.. مصرع وإصابة 48 ومصور "فرانس برس" بين القتلى
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 21 شخصاً، من بينهم صحفيون، لقوا حتفهم، وأصيب 27 آخرون على الأقل، في تفجيرين انتحارييْن في كابول، صباح اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون إن من بين القتلى، مصوراً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق "الألمانية" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

ووقع الانفجار الأول قبيل الساعة الثامنة من اليوم الاثنين، في قطاع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية، وتلاه اعتداء ثانٍ استهدف مجموعة من الصحافيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش، أن الاعتداء الأول نفّذه انتحاري على دراجة نارية.

يُذكر أن مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية تَعَرّض لعملية انتحارية في مارس، حين اجتاز انتحاري راجِلٌ حاجز الشرطة، وفجّر نفسه عند مدخل المكاتب.

_______

اعتداء نفّذه انتحاري قُرب مقر أجهزة الاستخبارات

مصرع أربعة أشخاص في هجوم انتحاري في كابل

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية: "إن الاعتداء نفّذه انتحاري على دراجة نارية قُرب مقر أجهزة الاستخبارات".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن جميع الضحايا مدنيون.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:23 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:07 PM

انفجارا كابول.. مصرع وإصابة 48 ومصور "فرانس برس" بين القتلى

الأول وقع بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية والثاني استهدف صحافيين

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 21 شخصاً، من بينهم صحفيون، لقوا حتفهم، وأصيب 27 آخرون على الأقل، في تفجيرين انتحارييْن في كابول، صباح اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون إن من بين القتلى، مصوراً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق "الألمانية" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

ووقع الانفجار الأول قبيل الساعة الثامنة من اليوم الاثنين، في قطاع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية، وتلاه اعتداء ثانٍ استهدف مجموعة من الصحافيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش، أن الاعتداء الأول نفّذه انتحاري على دراجة نارية.

يُذكر أن مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية تَعَرّض لعملية انتحارية في مارس، حين اجتاز انتحاري راجِلٌ حاجز الشرطة، وفجّر نفسه عند مدخل المكاتب.

_______

اعتداء نفّذه انتحاري قُرب مقر أجهزة الاستخبارات

مصرع أربعة أشخاص في هجوم انتحاري في كابل

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية: "إن الاعتداء نفّذه انتحاري على دراجة نارية قُرب مقر أجهزة الاستخبارات".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن جميع الضحايا مدنيون.

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