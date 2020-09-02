بالتعاون مع الإسكان.. "بر الشرائع" تسلم 8 شقق للأسر المستفيدة بمكة المكرمة

امتدادًا للشراكة بين الجمعية والوزارة ضمن البرنامج التنموي

أنهت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، تسليم ثماني شقق سكنية لثماني أسر من المستفيدين المسجلين بالجمعية والمستحقين المرشحين من وزارة الإسكان.

يأتي ذلك امتدادًا للشراكة والتعاون بين الجمعية ووزارة الإسكان، ضمن برنامج الإسكان التنموي وهو إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث وجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، شكره وتقديره لوزارة الإسكان لما تقوم به من جهود مستمرة للمواطنين بشكل عام ولتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع، مشددًا على حرص الجمعية على تفعيل الشراكات والتعاون مع جميع الجهات والعمل على تسخير جميع الجهود لما يحقق خدمة الأسر المحتاجة.

كما أوضح مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، أن الجمعية تحرص ضمن خططها الإستراتيجية على تنويع خدماتها ومواكبتها لرؤية المملكة ٢٠٣٠، سعيًا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، من خلال دعم الأسر بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف مدير الجمعية أن الاتفاقية مع برنامج الإسكان التنموي تهدف إلى التكامل في العمل من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة، كما أشار إلى أن هذا المبنى يعد "الثاني" الذي تم الانتهاء من تسليمه للأسر المستحقة ولله الحمد حيث سلمت الجمعية بنهاية العام الهجري 1441عدد 14 وحدة سكنية.