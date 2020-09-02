"تنبيه متقدم" يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات والحالة تتواصل حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، و العارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.