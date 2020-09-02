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"تنبيه متقدم" يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات والحالة تتواصل حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، و العارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تنبيه متقدم" يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، و العارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
01:15 PM

"تنبيه متقدم" يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات والحالة تتواصل حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
707

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، و العارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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