النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

إسرائيل ترفض التحقيق الأممي في جرائمها بغزة.. والمقاومة الفلسطينية ترحب

الاحتلال أعلن عدم تعاونه

رفض الاحتلال الإسرائيلي قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر اليوم (الخميس) بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالقرار.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق"، زاعمة أنه "محاولة للتغطية على جرائم ارتكبتها حركة حماس".

من ناحيته بين متحدث باسم "حماس" أن الحركة تمارس مقاومة مشروعة.

وحث المتحدث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إسرائيل ترفض التحقيق الأممي في جرائمها بغزة.. والمقاومة الفلسطينية ترحب
سبق

رفض الاحتلال الإسرائيلي قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر اليوم (الخميس) بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالقرار.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق"، زاعمة أنه "محاولة للتغطية على جرائم ارتكبتها حركة حماس".

من ناحيته بين متحدث باسم "حماس" أن الحركة تمارس مقاومة مشروعة.

وحث المتحدث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
10:10 PM

إسرائيل ترفض التحقيق الأممي في جرائمها بغزة.. والمقاومة الفلسطينية ترحب

الاحتلال أعلن عدم تعاونه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
757

رفض الاحتلال الإسرائيلي قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر اليوم (الخميس) بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالقرار.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق"، زاعمة أنه "محاولة للتغطية على جرائم ارتكبتها حركة حماس".

من ناحيته بين متحدث باسم "حماس" أن الحركة تمارس مقاومة مشروعة.

وحث المتحدث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة