إسرائيل ترفض التحقيق الأممي في جرائمها بغزة.. والمقاومة الفلسطينية ترحب

الاحتلال أعلن عدم تعاونه

رفض الاحتلال الإسرائيلي قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر اليوم (الخميس) بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالقرار.



وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق"، زاعمة أنه "محاولة للتغطية على جرائم ارتكبتها حركة حماس".



من ناحيته بين متحدث باسم "حماس" أن الحركة تمارس مقاومة مشروعة.



وحث المتحدث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل.