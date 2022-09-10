النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تكافل" بعد توصيل الأجهزة اللوحية لإدارات التعليم لتسليمها للطلاب.. انتظروا رسالة

بتعاون من المؤسسة مع  وزارة التعليم

أوضح أمين عام مؤسسة تكافل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مبادرة" التمكين الرقمي" والتي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، وذلك بتعاون مؤسسة تكافل مع وزارة التعليم تحظى باهتمام القيادة للمساهمة في دعم المبادرة .

وأضاف أن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم، والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين، منوهاً بأنها ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي، وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة أخرى بتوزيع الأجهزة على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، لافتاً إلى أن المستهدف في المرحلة الأولى هو 50 ألف مستفيد.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد كرم اليوم الخميس الداعمين والمشاركين في مبادرة "التمكين الرقمي" بمقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك، والرئيس التنفيذي لشركة ليبارا، والرئيس التنفيذي لبنك سامبا، والرئيس التنفيذي لشركة معادن، ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة العنود الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة. .

من جانب آخر أوضح الرئيسي التنفيذي لشركة سابك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن شركة سابك تتشرف أن تكون جزءاً من هذه المبادرة، موضحاً أن لسابك مبادرات كثيرة من خلال دعمها لقطاع التعليم، حيث استثمرت أكثر من 650 مليون ريال خلال العشر سنوات الماضية لدعم التعليم والطلاب والطالبات.

مؤسسة تكافل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي مبادرة التمكين الرقمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تكافل" بعد توصيل الأجهزة اللوحية لإدارات التعليم لتسليمها للطلاب.. انتظروا رسالة
سبق

أوضح أمين عام مؤسسة تكافل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مبادرة" التمكين الرقمي" والتي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، وذلك بتعاون مؤسسة تكافل مع وزارة التعليم تحظى باهتمام القيادة للمساهمة في دعم المبادرة .

وأضاف أن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم، والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين، منوهاً بأنها ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي، وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة أخرى بتوزيع الأجهزة على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، لافتاً إلى أن المستهدف في المرحلة الأولى هو 50 ألف مستفيد.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد كرم اليوم الخميس الداعمين والمشاركين في مبادرة "التمكين الرقمي" بمقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك، والرئيس التنفيذي لشركة ليبارا، والرئيس التنفيذي لبنك سامبا، والرئيس التنفيذي لشركة معادن، ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة العنود الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة. .

من جانب آخر أوضح الرئيسي التنفيذي لشركة سابك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن شركة سابك تتشرف أن تكون جزءاً من هذه المبادرة، موضحاً أن لسابك مبادرات كثيرة من خلال دعمها لقطاع التعليم، حيث استثمرت أكثر من 650 مليون ريال خلال العشر سنوات الماضية لدعم التعليم والطلاب والطالبات.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:30 PM

"تكافل" بعد توصيل الأجهزة اللوحية لإدارات التعليم لتسليمها للطلاب.. انتظروا رسالة

بتعاون من المؤسسة مع  وزارة التعليم

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
1,164

أوضح أمين عام مؤسسة تكافل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مبادرة" التمكين الرقمي" والتي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، وذلك بتعاون مؤسسة تكافل مع وزارة التعليم تحظى باهتمام القيادة للمساهمة في دعم المبادرة .

وأضاف أن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم، والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين، منوهاً بأنها ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي، وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة أخرى بتوزيع الأجهزة على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، لافتاً إلى أن المستهدف في المرحلة الأولى هو 50 ألف مستفيد.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد كرم اليوم الخميس الداعمين والمشاركين في مبادرة "التمكين الرقمي" بمقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك، والرئيس التنفيذي لشركة ليبارا، والرئيس التنفيذي لبنك سامبا، والرئيس التنفيذي لشركة معادن، ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة العنود الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة. .

من جانب آخر أوضح الرئيسي التنفيذي لشركة سابك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن شركة سابك تتشرف أن تكون جزءاً من هذه المبادرة، موضحاً أن لسابك مبادرات كثيرة من خلال دعمها لقطاع التعليم، حيث استثمرت أكثر من 650 مليون ريال خلال العشر سنوات الماضية لدعم التعليم والطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,424
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,448

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة