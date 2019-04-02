تنبيه متقدم للشرقية .. أمطار غزيرة وزخات برد

رياح نشطة مثيرة للأتربة تستمر حتى الرابعة عصراً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على المنطقة الشرقية.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "بقيق، الخُبر، الدمام، الأحساء والأجزاء المجاورة".

وأضافت: بداية الإنذار كانت في الساعة 12:05 مساء اليوم ونهايته في الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.