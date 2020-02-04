"عبدالعزيز بن سعد".. يعطي شارة بدء رالي حائل نيسان ويعد بالعالمية

في نسخته الخامسة عشرة

أعطى أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2020م، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، شارة بدء انطلاق سباق رالي حائل نيسان الدولي 2020م في نسخته الخامسة عشرة، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد سلطان الفيصل، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمسؤولين وضيوف الرالي.

وفور وصوله لموقع الحفل في منتزه "المغواة" عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك تكريم الجهات الحكومية المشاركة في الرالي، وأعلن بعدها سموه انطلاق سباق لرالي حائل نيسان الدولي في نسخته الـ 15.

وبعد الإعلان الرسمي عن انطلاق السباق، استعرضت أمام الحضور السيارات المشاركة من مختلف بلدان العالم الذين سيدخلون في تحدٍ مثير يمتد لخط سير يبلغ طوله 1400كم بمشاركة فئات الراليات الخمس T1 ,TL1 , T2 , T3 , T4 , T5 بالإضافة إلى فئة الدراجات النارية لخطف لقب رالي حائل نيسان الدولي 2020م.

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، إن حائل تسعد بانطلاق رالي حائل 2020 بنسخته الخامسة عشرة، وإن هذه النسخة هي صفحة جديدة في عالم التميز وستكون مختلفة.

وأضاف: أن "عدد المشاركين تجاوز الضعف عن ما هو عليه في النسخة السابقة، واستطعنا بتوفيق الله إدراج الرالي ضمن الروزنامة الدولية وهذا سيعطى أبعادًا أخرى له، وأهدافنا كثيرة وأهمها أن يكون رالي المنطقة في صدارة الراليات العالمية".

وتابع: "الرالي جزء لا يتجزأ من منطقة حائل فهي التي احتضنت أول إطلالة للراليات في المملكة العربية السعودية، وسيستمر بدعم هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فالمنطقة أثبتت وجودها بأبنائها وتكويناتها وبالاحترافية في التنظيم وستكون دائماً في الصدارة.

وقال: "من يقرأ المشهد خلال الـخمس عشرة سنة الماضية، سيجد تحولات كبيرة أضافها الرالي للمنطقة ويعتبر الرالي في مفهوم أهالي حائل هو ثالث أعيادهم، لأنها عاشت وتعايشت معه، والجيل الناشئ في منطقة حائل ممن هم في سن 15 عامًا، سيذكر أن الرالي جزء هام من حياته وسيظل في ذاكرته".

وختم حديثه بالقول: إن "حائل باستطاعتها أن تقدم الكثير والكثير في مختلف المجالات التي ستنافس بها دولياً وليس محلياً فقط".

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل: "الحمد لله نحن سعيدين أن يكون رالي حائل نيسان ضمن بطولة السعودية للراليات الموسم الحالي، وهذا يعطي زخمًا للرالي وزخمًا للبطولة، فنلاحظ عدد المشاركين في هذه النسخة بلغ رقمًا قياسيًا، وهو رقم كبير في عالم سباقات الراليات، وهذا دلالة على أن رالي حائل هام بعد الأصداء التي أخذتها البطولة بعد رالي داكار".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية فيها مناطق جميلة ومهيأة لمحبي الراليات، وهذا بفضل الله ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعم سمو رئيس هيئة الرياضة، وكذلك دعم سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ومن جميع الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي حائل".

وتابع: "أحب إن أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في المنطقة حيث أصبح عنده إلمام وثقافة كبيرة في الراليات والتي اكتسبها خلال السنوات الماضية، وهو السبب الحقيقي في استمرار الرالي حتى الآن".