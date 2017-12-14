السعودية تستضيف أول بطولة نسائية في هذه اللعبة.. تعرف عليها

ستُجرى في شهر مارس من عام 2020

أعلنت رابطة الجولة الأوروبية للسيدات عن استضافة المملكة العربية السعودية لأول دورة محترفة للسيدات في رياضة الجولف مارس من عام 2020 بمجموع جوائز تبلغ مليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع "جولف وورلد" المختص بأخبار رياضة الجولف، قالت أليكساندرا أرماس، الرئيس التنفيذي لرابطة الجولة الأوروبية للسيدات، في بيان "أنا متحمسة بشكل لا يصدق لهذا الإعلان، ويشرفني أن تكون الجولة جزءًا من التاريخ في تقديم أول حدث لرياضة الجولف للسيدات في المملكة العربية السعودية".

مضيفة: "التأكيد على إضافة المملكة العربية السعودية إلى جدولنا لعام 2020 هو أمر مثير. وبعد مشاهدتي لجودة التنظيم الذي حظيت به الأحداث الدولية في السعودية، فإنني على يقين من أن هذه التجربة ستكون رائعة للاعبات".

فيما قالت كارلي بوث، سفيرة البطولة، وأحد أشهر اللاعبات، في بيان "أتطلع إلى أن أكون جزءاً من التاريخ مع السيدات الأخريات في الجولة، وبالطبع للتنافس على دورة رويال جرينز".

وتابعت: "لقد زرت المملكة العربية السعودية في عددٍ من المناسبات، وكنت محظوظة بما يكفي لقضاء بعض الوقت في تعليم النساء والفتيات السعوديات كيفية اللعب؛ لقد كن متحمسات للغاية، وأنا على يقين من أن رؤية لاعبات الجولف المحترفات يتنافسن في بلدهن سيُلهمهن لممارسة اللعبة والسعي لتحقيق أحلامهن".

وسيستضيف ناديا "رويال جرينز" للغولف والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة منافسات هذه الدورة التي ستقام من 19 إلى 22 مارس المقبل.