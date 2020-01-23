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تلبية لدعوة من ولي العهد.. رئيس وزراء تايلند يقوم بزيارة رسمية للمملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء

زيارة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وتلبيةً للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، يقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا؛ بزيارة رسمية إلى المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء (22 - 23 / 6 / 1443 هـ)؛ الموافق (25 - 26 / 1 / 2022م).

تأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تلبية لدعوة من ولي العهد.. رئيس وزراء تايلند يقوم بزيارة رسمية للمملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء
سبق

انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وتلبيةً للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، يقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا؛ بزيارة رسمية إلى المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء (22 - 23 / 6 / 1443 هـ)؛ الموافق (25 - 26 / 1 / 2022م).

تأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:58 PM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

تلبية لدعوة من ولي العهد.. رئيس وزراء تايلند يقوم بزيارة رسمية للمملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء

زيارة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
17,605

انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وتلبيةً للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، يقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا؛ بزيارة رسمية إلى المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء (22 - 23 / 6 / 1443 هـ)؛ الموافق (25 - 26 / 1 / 2022م).

تأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

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142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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