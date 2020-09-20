النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل "أبرق التلول" يعيد علاقة الحدود الشمالية بالنفط

سيوفِّر عددًا كبيرًا من فرص العمل لسكان المنطقة

استبشر أهالي منطقة الحدود الشمالية باكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" حقل أبرق التلول للزيت والغاز في صحراء المنطقة، الذي أُعِلن مؤخرًا.

واعتبر أهالي المنطقة أن الحقل يعيد علاقة المنطقة الشمالية بالنفط بعد انقطاع دام ثلاثين عامًا؛ إذ كان النفط يجري على ظهرها بواسطة خط أنابيب التابلاين، واليوم أصبح ينبع من باطنها مع الاكتشاف الجديد، ومع التشغيل الفعلي سوف يوفر كمًّا هائلاً من الفرص الوظيفية للسكان.

ووفقًا للباحث التاريخي زاهي الخليوي، فقد جاءت تسمية أبرق التلول بهذا الاسم لاختلاف ألوان حجارته، واختلاف طبيعته الجيولوجية؛ إذ يحوي مرتفعات حجرية، وكثبانًا رملية.

ويقع حقل أبرق التلول قرب قرية الكاسب في محافظة العويقيلة، واسمه الدارج لدى أهالي المنطقة "تلول عليان"، ويُتوقَّع أن ينتج من الزيت الخام أكثر من ثلاثة آلاف برميل يوميًّا، ومن الغاز نحو مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية يوميًّا. وما زالت المنطقة تزخر بالمزيد مما قد يُكشف عنه في الأيام القادمة.

وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن في 30 أغسطس 2020 تمكُّن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشاف حقلَين جديدَين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من السعودية، هما: حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل "أبرق التلول" يعيد علاقة الحدود الشمالية بالنفط
سبق

استبشر أهالي منطقة الحدود الشمالية باكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" حقل أبرق التلول للزيت والغاز في صحراء المنطقة، الذي أُعِلن مؤخرًا.

واعتبر أهالي المنطقة أن الحقل يعيد علاقة المنطقة الشمالية بالنفط بعد انقطاع دام ثلاثين عامًا؛ إذ كان النفط يجري على ظهرها بواسطة خط أنابيب التابلاين، واليوم أصبح ينبع من باطنها مع الاكتشاف الجديد، ومع التشغيل الفعلي سوف يوفر كمًّا هائلاً من الفرص الوظيفية للسكان.

ووفقًا للباحث التاريخي زاهي الخليوي، فقد جاءت تسمية أبرق التلول بهذا الاسم لاختلاف ألوان حجارته، واختلاف طبيعته الجيولوجية؛ إذ يحوي مرتفعات حجرية، وكثبانًا رملية.

ويقع حقل أبرق التلول قرب قرية الكاسب في محافظة العويقيلة، واسمه الدارج لدى أهالي المنطقة "تلول عليان"، ويُتوقَّع أن ينتج من الزيت الخام أكثر من ثلاثة آلاف برميل يوميًّا، ومن الغاز نحو مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية يوميًّا. وما زالت المنطقة تزخر بالمزيد مما قد يُكشف عنه في الأيام القادمة.

وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن في 30 أغسطس 2020 تمكُّن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشاف حقلَين جديدَين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من السعودية، هما: حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.


20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:14 PM

بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل "أبرق التلول" يعيد علاقة الحدود الشمالية بالنفط

سيوفِّر عددًا كبيرًا من فرص العمل لسكان المنطقة

A A A
عويد التومي - رفحاء
1
1,882

استبشر أهالي منطقة الحدود الشمالية باكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" حقل أبرق التلول للزيت والغاز في صحراء المنطقة، الذي أُعِلن مؤخرًا.

واعتبر أهالي المنطقة أن الحقل يعيد علاقة المنطقة الشمالية بالنفط بعد انقطاع دام ثلاثين عامًا؛ إذ كان النفط يجري على ظهرها بواسطة خط أنابيب التابلاين، واليوم أصبح ينبع من باطنها مع الاكتشاف الجديد، ومع التشغيل الفعلي سوف يوفر كمًّا هائلاً من الفرص الوظيفية للسكان.

ووفقًا للباحث التاريخي زاهي الخليوي، فقد جاءت تسمية أبرق التلول بهذا الاسم لاختلاف ألوان حجارته، واختلاف طبيعته الجيولوجية؛ إذ يحوي مرتفعات حجرية، وكثبانًا رملية.

ويقع حقل أبرق التلول قرب قرية الكاسب في محافظة العويقيلة، واسمه الدارج لدى أهالي المنطقة "تلول عليان"، ويُتوقَّع أن ينتج من الزيت الخام أكثر من ثلاثة آلاف برميل يوميًّا، ومن الغاز نحو مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية يوميًّا. وما زالت المنطقة تزخر بالمزيد مما قد يُكشف عنه في الأيام القادمة.

وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن في 30 أغسطس 2020 تمكُّن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشاف حقلَين جديدَين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من السعودية، هما: حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,717

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة