غارات التحالف تضرب غرفة عمليات حوثية وتقتل خبيري صواريخ شمالي صعدة

تزامنت مع قصف مدفعي على مواقع المتمردين بمديريتي غمر ورازح

لقي اثنان من خبراء الصواريخ، أحدهما إيراني الجنسية والآخر لبناني، مصرعهما في جبهة علب شمالي محافظة صعدة، إثر غارات نفذها التحالف العربي استهدفت غرفة عمليات ميليشيات الحوثي، حسب سكاي نيوز عربية.

وأعلنت مصادر عسكرية يمنية أنها قامت برصد عملية استهداف غرفة عمليات تابعة لميليشيات الحوثي في مركز مديرية باقم، مؤكدة مصرع الخبيرين.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي للتحالف على تجمعات ومواقع المتمردين في مديريتي غمر ورازح الحدوديتين في صعدة.

كما جددت الطائرات قصف مبنى البنك المركزي في صعدة، بعد أن حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، واستهدفت أيضاً معسكر اللواء 72 في مديرية الصفراء.

وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت خلال الأيام الأخيرة غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة المعقل الرئيس للمتمردين شمالي البلاد.





وقالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية باقم، التي وصل عدد الغارات فيها إلى أكثر من 20.