حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
حالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 8 محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
حائل
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-19
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:15 PM
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
حالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 8 محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.