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حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

حالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 8 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:15 PM

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

حالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 8 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

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