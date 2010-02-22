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انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024

"أريج مطبقاني" تترأس اتحاد التنس.. و"حبيب الربعان" ألعاب القوى

‬انطلقت، اليوم، المرحلة الأخيرة من انتخابات رئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وفازت قائمة المهندس أحمد القضماني برئاسة الاتحاد السعودي للسباحة للأعوام الأربع المقبلة بالتزكية، فيما نالت قائمة الدكتور مشرف بن علي الشهري ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للكاراتيه بفوزها بمجموع 23 صوتاً مقابل 10 أصوات لقائمة ماجد بن نهيل الظاهري.

وفي انتخابات الاتحاد السعودي للتنس فازت أريج مطبقاني برئاسة الاتحاد بالتزكية، وفي كرة الطاولة فاز الدكتور عبدالله بن هاشم البار بنتيجة تصويت الجمعية العمومية بعد أن حقق 10 أصوات، مقابل 4 أصوات لمنافسه عبدالعزيز بن فهد السعيد.

وحقق الدكتور حبيب بن علي الربعان الفوز في انتخابات الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمجموع 33 صوتاً، مقابل 13 صوتاً لإبراهيم بن أحمد خلوفة.

وتتواصل انتخابات الاتحادات السعودية غداً الثلاثاء من خلال خمس اتحادات، حيث يتنافس الدكتور ناصر الشمري وفاضل النمر على الفوز بكرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويتنافس صباح الكريديس وعبدالله الوثلان على رئاسة الاتحاد السعودي للدراجات، فيما ستكون انتخابات الاتحاد السعودي للتايكوندو والكرة الطائرة وكرة السلة بالتزكية لوجود قائمة واحدة فقط لكل اتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024
سبق

‬انطلقت، اليوم، المرحلة الأخيرة من انتخابات رئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وفازت قائمة المهندس أحمد القضماني برئاسة الاتحاد السعودي للسباحة للأعوام الأربع المقبلة بالتزكية، فيما نالت قائمة الدكتور مشرف بن علي الشهري ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للكاراتيه بفوزها بمجموع 23 صوتاً مقابل 10 أصوات لقائمة ماجد بن نهيل الظاهري.

وفي انتخابات الاتحاد السعودي للتنس فازت أريج مطبقاني برئاسة الاتحاد بالتزكية، وفي كرة الطاولة فاز الدكتور عبدالله بن هاشم البار بنتيجة تصويت الجمعية العمومية بعد أن حقق 10 أصوات، مقابل 4 أصوات لمنافسه عبدالعزيز بن فهد السعيد.

وحقق الدكتور حبيب بن علي الربعان الفوز في انتخابات الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمجموع 33 صوتاً، مقابل 13 صوتاً لإبراهيم بن أحمد خلوفة.

وتتواصل انتخابات الاتحادات السعودية غداً الثلاثاء من خلال خمس اتحادات، حيث يتنافس الدكتور ناصر الشمري وفاضل النمر على الفوز بكرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويتنافس صباح الكريديس وعبدالله الوثلان على رئاسة الاتحاد السعودي للدراجات، فيما ستكون انتخابات الاتحاد السعودي للتايكوندو والكرة الطائرة وكرة السلة بالتزكية لوجود قائمة واحدة فقط لكل اتحاد.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
06:57 PM

انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024

"أريج مطبقاني" تترأس اتحاد التنس.. و"حبيب الربعان" ألعاب القوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬انطلقت، اليوم، المرحلة الأخيرة من انتخابات رئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وفازت قائمة المهندس أحمد القضماني برئاسة الاتحاد السعودي للسباحة للأعوام الأربع المقبلة بالتزكية، فيما نالت قائمة الدكتور مشرف بن علي الشهري ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للكاراتيه بفوزها بمجموع 23 صوتاً مقابل 10 أصوات لقائمة ماجد بن نهيل الظاهري.

وفي انتخابات الاتحاد السعودي للتنس فازت أريج مطبقاني برئاسة الاتحاد بالتزكية، وفي كرة الطاولة فاز الدكتور عبدالله بن هاشم البار بنتيجة تصويت الجمعية العمومية بعد أن حقق 10 أصوات، مقابل 4 أصوات لمنافسه عبدالعزيز بن فهد السعيد.

وحقق الدكتور حبيب بن علي الربعان الفوز في انتخابات الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمجموع 33 صوتاً، مقابل 13 صوتاً لإبراهيم بن أحمد خلوفة.

وتتواصل انتخابات الاتحادات السعودية غداً الثلاثاء من خلال خمس اتحادات، حيث يتنافس الدكتور ناصر الشمري وفاضل النمر على الفوز بكرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويتنافس صباح الكريديس وعبدالله الوثلان على رئاسة الاتحاد السعودي للدراجات، فيما ستكون انتخابات الاتحاد السعودي للتايكوندو والكرة الطائرة وكرة السلة بالتزكية لوجود قائمة واحدة فقط لكل اتحاد.

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