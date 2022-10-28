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جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً.. والأرصاد تُنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً.. والأرصاد تُنبّه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
10:19 AM

جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً.. والأرصاد تُنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,115

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