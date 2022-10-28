جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً.. والأرصاد تُنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً.