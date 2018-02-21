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الرياض.. إغلاق 10 مطاعم و253 منشأة لم تلتزم بالأنظمة

أمانة العاصمة تتوعد: لا تهاون في تطبيق العقوبات الصارمة

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلةً ببلدية العريجاء 10 مطاعم غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وصادرت 26 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك .

وأكدت الأمانة، اليوم، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الصارمة؛ حفاظاً على صحة وسلامة سكان مدينة الرياض.

وفي سياق ذي صلة، وفي إطار حملاتها الرقابية على المنشآت المخالفة، أغلقت الأمانة ممثلةً ببلدية السلي 253 منشأة؛ لعدم التزامها بالأنظمة، وجرى تطبيق العقوبات بحق أصحابها، وتشدد الأمانة على أن حملاتها مستمرة لتعقب المخالفين، وتنفيذ لائحة الجزاءات عليهم.

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الرياض.. إغلاق 10 مطاعم و253 منشأة لم تلتزم بالأنظمة
سبق

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلةً ببلدية العريجاء 10 مطاعم غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وصادرت 26 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك .

وأكدت الأمانة، اليوم، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الصارمة؛ حفاظاً على صحة وسلامة سكان مدينة الرياض.

وفي سياق ذي صلة، وفي إطار حملاتها الرقابية على المنشآت المخالفة، أغلقت الأمانة ممثلةً ببلدية السلي 253 منشأة؛ لعدم التزامها بالأنظمة، وجرى تطبيق العقوبات بحق أصحابها، وتشدد الأمانة على أن حملاتها مستمرة لتعقب المخالفين، وتنفيذ لائحة الجزاءات عليهم.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:33 AM

الرياض.. إغلاق 10 مطاعم و253 منشأة لم تلتزم بالأنظمة

أمانة العاصمة تتوعد: لا تهاون في تطبيق العقوبات الصارمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,336

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلةً ببلدية العريجاء 10 مطاعم غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وصادرت 26 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك .

وأكدت الأمانة، اليوم، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الصارمة؛ حفاظاً على صحة وسلامة سكان مدينة الرياض.

وفي سياق ذي صلة، وفي إطار حملاتها الرقابية على المنشآت المخالفة، أغلقت الأمانة ممثلةً ببلدية السلي 253 منشأة؛ لعدم التزامها بالأنظمة، وجرى تطبيق العقوبات بحق أصحابها، وتشدد الأمانة على أن حملاتها مستمرة لتعقب المخالفين، وتنفيذ لائحة الجزاءات عليهم.

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