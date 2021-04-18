النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضربه بهدف "الكويكبي" .. الاتفاق يؤزم من وضع الوحدة في الدوري

كسب فريق الاتفاق نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 1 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي وذلك عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق نقاطه لـ 38 نقطة بالمركز الخامس، بينما بقي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.

الاتفاق الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضربه بهدف "الكويكبي" .. الاتفاق يؤزم من وضع الوحدة في الدوري
سبق

كسب فريق الاتفاق نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 1 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي وذلك عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق نقاطه لـ 38 نقطة بالمركز الخامس، بينما بقي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:18 AM

ضربه بهدف "الكويكبي" .. الاتفاق يؤزم من وضع الوحدة في الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
437

كسب فريق الاتفاق نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 1 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي وذلك عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق نقاطه لـ 38 نقطة بالمركز الخامس، بينما بقي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,180
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,074
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,407
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة