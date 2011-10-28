والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة.

مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً عبدالرزاق البجالي سبق 2020-10-28 يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة. ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات. والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:10 AM

مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً يسهم في تحرير الحركة المرورية باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات





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يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.