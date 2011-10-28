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مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً

يسهم في تحرير الحركة المرورية باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات

يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً
سبق

يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:10 AM

مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً

يسهم في تحرير الحركة المرورية باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,197

يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.

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