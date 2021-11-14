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إغلاق 14 منشأة تجارية وتحرير 70 مخالفة للتدابير الاحترازية في الباحة

أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها.. 5440 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي

نفّذت أمانة منطقة الباحة، والبلديات التابعة لها، 5440 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 70 مخالفة للتدابير الاحترازية.
وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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إغلاق 14 منشأة تجارية وتحرير 70 مخالفة للتدابير الاحترازية في الباحة
سبق

نفّذت أمانة منطقة الباحة، والبلديات التابعة لها، 5440 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 70 مخالفة للتدابير الاحترازية.
وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:39 AM

إغلاق 14 منشأة تجارية وتحرير 70 مخالفة للتدابير الاحترازية في الباحة

أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها.. 5440 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نفّذت أمانة منطقة الباحة، والبلديات التابعة لها، 5440 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 70 مخالفة للتدابير الاحترازية.
وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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142 مليون ..

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