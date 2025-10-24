هجوم حوثي على مدارس يمنية وسحب "القرآن" و"التربية الإسلامية"

"الصباحي" لـ"سبق": حملة على جميع "الأهلية" بـ"إب".. ونشطاء: الطائفية

شنّت مليشيا الحوثي الإرهابية حملات متتابعة، صباح أمس، على عدد من المدارس في مناطق سيطرتها، وأرعبت الطلاب والمعلمين بتصرفات هجومية رافقتها عمليات سحب جميع مقررات القرآن والتربية الإسلامية.

ومن جهته، أكد الإعلامي اليمني أحمد الصباحي لـ"سبق"، أن مليشيا الحوثي قامت بعمل حملة على جميع المدارس الأهلية الخاصة بمحافظة إب، وسحبت جميع المقررات من مادتي القرآن والتربية الإسلامية؛ بحجة أنها تابعة لما يطلقون عليه العدوان.

واعتبر نشطاء أن تلك التصرفات تتعارض مع حقوق الإنسان؛ حيث تُكره مليشيا الحوثي اليمنيين في مناطق سيطرتها على دراسة مناهج دينية طائفية متشددة.