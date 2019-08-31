النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يطلع على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة لذوي الإعاقة

قال: نوفرها بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة قال الوزير آل الشيخ: "هذه من عطاءات الوطن لأبنائه لكي يشاركوا في رحلتهم التعليمية في أفضل الظروف وبأفضل الحالات".

وأضاف: توفر الدولة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة هذه العربات بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يطلع على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة لذوي الإعاقة
سبق

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة قال الوزير آل الشيخ: "هذه من عطاءات الوطن لأبنائه لكي يشاركوا في رحلتهم التعليمية في أفضل الظروف وبأفضل الحالات".

وأضاف: توفر الدولة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة هذه العربات بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
01:45 AM

وزير التعليم يطلع على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة لذوي الإعاقة

قال: نوفرها بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,475

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة قال الوزير آل الشيخ: "هذه من عطاءات الوطن لأبنائه لكي يشاركوا في رحلتهم التعليمية في أفضل الظروف وبأفضل الحالات".

وأضاف: توفر الدولة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة هذه العربات بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,651
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,268
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,212
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,546

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة