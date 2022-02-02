مقاتلات تركية تُغِير على مسلحين أكراد شمال العراق.. وبغداد: انتهاك للسيادة

الهجوم خلّف خسائر بشرية وجرحى

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية تركية أصابت أهدافاً لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة، في العراق وشمال سوريا.

وبيّنت الوزارة أن العملية الجوية استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت أن جميع الطائرات المشاركة في الهجوم عادت إلى قواعدها بعد ذلك، فيما لم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن الطائرات الحربية التركية قصفت العديد من مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال، وتسببت في خسائر بشرية وجرحى.

في غضون ذلك، ندّد الجيش العراقي بالاختراق التركي للمجال الجوي العراقي، مشدداً على أنه يمثل انتهاكاً لسيادة البلاد.