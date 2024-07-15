"إتقان العقارية" و"تصفية" تطرحان الحملة التسويقية لمخطط "مدن الشروق"

قربه من شبكة طرق رئيسية والمنشآت الحكومية يجعله مركزًا استثماريًّا وسكنيًّا واعدًا

انطلقت الحملة التسويقية لمساهمة مخطط (مدن الشروق) الذي يقع بمدينة الرياض في حي الرمال، وتشرف عليه لجنة المساهمات العقارية (تصفية)؛ فيما تتولى شركة إتقان العقارية التسويق الحصري للمخطط، بعد أن تمت التجهيزات اللازمة لطرح المخطط.

ويرتكز مخطط (مدن الشروق) بموقعه الاستراتيجي بالقرب من شبكة طرق رئيسية: طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص، وبالقرب من المنشآت الحكومية؛ مما يجعله مركزًا استثماريًّا وسكنيًّا واعدًا، كما يمتاز بوقوعه في نطاق اتجاه النمو والتمدد الطبيعي لمدينة الرياض.

وتتنوع مواقع الأراضي من حيث القرب من مداخل ومخارج المخطط، كما يعتبر الموقع قائمًا مع وجود كثافة سكانية، بالإضافة إلى اختلاف مساحات القطع المعروضة؛ مما يتيح خيارات أكثر للراغبين.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن الشركة فازت بمناقصة مخطط (مدن الشروق)، وقامت في الفترة السابقة باستكمال التجهيزات للتعريف بالقطع المعروضة والتي أصبحت اليوم متاحة للجميع، وتجري التحضيرات النهائية لإقامة المزاد العلني لبيع الأراضي المعروضة، ومن المتوقع أن يشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والراغبين بالسكن لما يتميز به الموقع من مميزات استثمارية وسكنية.

وبيّن "الرشيد" أن المخطط يتكون من قطع سكنية، وتجارية، ومرافق تعليمية وطبية، كما أكد أن المزاد سيقام بمشيئة الله تعالى خلال الأسابيع القادمة، وسيتم طرح الإعلان عن اشتراطات الدخول في المزاد ومكان وموعد المزاد.

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت فتح الباب لاستقبال طلبات المشاركة في المزاد عبر مكتب المبيعات في المخطط، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية 920001019، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.