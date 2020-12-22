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الأردن: 2444 إصابة بكورونا و23 وفاة و3088 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 279892 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 249256 حالة شفاء بعد تسجيل 3088 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3627 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 2444 إصابة بكورونا و23 وفاة و3088 حالة شفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 279892 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 249256 حالة شفاء بعد تسجيل 3088 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3627 حالة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:15 PM

الأردن: 2444 إصابة بكورونا و23 وفاة و3088 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 279892 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 249256 حالة شفاء بعد تسجيل 3088 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3627 حالة.

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