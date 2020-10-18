النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدميخي" رئيسًا لبلدية حوطة بني تميم

بعد قرار أمين منطقة الرياض

صدر قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم، وتسيير أعمال البلدية خلال الفترة القادمة.

وبهذه المناسبة قدم الدميخي شكره لأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف، على هذه الثقة، سائلًا الله سبحانه أن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات البلدية للوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الدميخي" رئيسًا لبلدية حوطة بني تميم
سبق

صدر قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم، وتسيير أعمال البلدية خلال الفترة القادمة.

وبهذه المناسبة قدم الدميخي شكره لأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف، على هذه الثقة، سائلًا الله سبحانه أن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات البلدية للوطن والمواطن.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
04:36 PM

"الدميخي" رئيسًا لبلدية حوطة بني تميم

بعد قرار أمين منطقة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
259

صدر قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم، وتسيير أعمال البلدية خلال الفترة القادمة.

وبهذه المناسبة قدم الدميخي شكره لأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف، على هذه الثقة، سائلًا الله سبحانه أن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات البلدية للوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,534
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,071
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة