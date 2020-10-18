"الدميخي" رئيسًا لبلدية حوطة بني تميم

بعد قرار أمين منطقة الرياض

صدر قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم، وتسيير أعمال البلدية خلال الفترة القادمة.

وبهذه المناسبة قدم الدميخي شكره لأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف، على هذه الثقة، سائلًا الله سبحانه أن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات البلدية للوطن والمواطن.