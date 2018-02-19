في جولة "يوم التأسيس".. "الفتح" يداوي جراحه بنقاط "الحزم"

نجح نادي الفتح في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الـ 6 الأخيرة بتغلبه على مضيفه "الحزم" بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم الجمعة على أرضية ملعب الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بهذه النتيجة قفز الفتح 3 مراكز على جدول الترتيب رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني عشر فيما تعقدت حظوظه الحزم في البقاء بدوري المحترفين بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير.

طغت البطاقات الحمراء على مجريات الشوط الأول من المباراة الذي اتسم ببعض التدخلات العنيفة والتي نتج عنها حالتي طرد توزعت بين الفريقين، فيما غابت الأهداف عنه لينتهي سلبي النتيجة.

منذ البداية تضاعفت معاناة الفتح لتزداد الضغوط على الفريق الذي يعاني من كثرة الغيابات في اللقاء، بعد أن أشهر الحكم خالد الطريس البطاقة الحمراء على المدافع نواف بوشل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وعاد الحكم مجدداً بعد 6 دقائق ليرفع البطاقة الحمراء بوجه لاعب الحزم عبدالله الشمري بعد العودة لتقنية الـVAR نتيجة تدخله العنيف على اللاعب الكرواتي إيفان سانتيني.

فيما أعلن اللاعب فراس البريكان عن بدء شارة الفرح لجماهير الفتح حينما استثمر عرضية أيمن الخليف الذي قدم مجهودًا فرديًّا مميزًا بتوغله داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة إلى مسجل الهدف ليودعها الأخير في الشباك هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 72.