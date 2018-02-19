النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في جولة "يوم التأسيس".. "الفتح" يداوي جراحه بنقاط "الحزم"

نجح نادي الفتح في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الـ 6 الأخيرة بتغلبه على مضيفه "الحزم" بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم الجمعة على أرضية ملعب الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بهذه النتيجة قفز الفتح 3 مراكز على جدول الترتيب رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني عشر فيما تعقدت حظوظه الحزم في البقاء بدوري المحترفين بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير.

طغت البطاقات الحمراء على مجريات الشوط الأول من المباراة الذي اتسم ببعض التدخلات العنيفة والتي نتج عنها حالتي طرد توزعت بين الفريقين، فيما غابت الأهداف عنه لينتهي سلبي النتيجة.

منذ البداية تضاعفت معاناة الفتح لتزداد الضغوط على الفريق الذي يعاني من كثرة الغيابات في اللقاء، بعد أن أشهر الحكم خالد الطريس البطاقة الحمراء على المدافع نواف بوشل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وعاد الحكم مجدداً بعد 6 دقائق ليرفع البطاقة الحمراء بوجه لاعب الحزم عبدالله الشمري بعد العودة لتقنية الـVAR نتيجة تدخله العنيف على اللاعب الكرواتي إيفان سانتيني.

فيما أعلن اللاعب فراس البريكان عن بدء شارة الفرح لجماهير الفتح حينما استثمر عرضية أيمن الخليف الذي قدم مجهودًا فرديًّا مميزًا بتوغله داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة إلى مسجل الهدف ليودعها الأخير في الشباك هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 72.

جولة يوم التأسيس الحزم الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في جولة "يوم التأسيس".. "الفتح" يداوي جراحه بنقاط "الحزم"
سبق

نجح نادي الفتح في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الـ 6 الأخيرة بتغلبه على مضيفه "الحزم" بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم الجمعة على أرضية ملعب الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بهذه النتيجة قفز الفتح 3 مراكز على جدول الترتيب رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني عشر فيما تعقدت حظوظه الحزم في البقاء بدوري المحترفين بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير.

طغت البطاقات الحمراء على مجريات الشوط الأول من المباراة الذي اتسم ببعض التدخلات العنيفة والتي نتج عنها حالتي طرد توزعت بين الفريقين، فيما غابت الأهداف عنه لينتهي سلبي النتيجة.

منذ البداية تضاعفت معاناة الفتح لتزداد الضغوط على الفريق الذي يعاني من كثرة الغيابات في اللقاء، بعد أن أشهر الحكم خالد الطريس البطاقة الحمراء على المدافع نواف بوشل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وعاد الحكم مجدداً بعد 6 دقائق ليرفع البطاقة الحمراء بوجه لاعب الحزم عبدالله الشمري بعد العودة لتقنية الـVAR نتيجة تدخله العنيف على اللاعب الكرواتي إيفان سانتيني.

فيما أعلن اللاعب فراس البريكان عن بدء شارة الفرح لجماهير الفتح حينما استثمر عرضية أيمن الخليف الذي قدم مجهودًا فرديًّا مميزًا بتوغله داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة إلى مسجل الهدف ليودعها الأخير في الشباك هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 72.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
06:17 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
12:43 AM

في جولة "يوم التأسيس".. "الفتح" يداوي جراحه بنقاط "الحزم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,076

نجح نادي الفتح في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الـ 6 الأخيرة بتغلبه على مضيفه "الحزم" بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم الجمعة على أرضية ملعب الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بهذه النتيجة قفز الفتح 3 مراكز على جدول الترتيب رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني عشر فيما تعقدت حظوظه الحزم في البقاء بدوري المحترفين بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير.

طغت البطاقات الحمراء على مجريات الشوط الأول من المباراة الذي اتسم ببعض التدخلات العنيفة والتي نتج عنها حالتي طرد توزعت بين الفريقين، فيما غابت الأهداف عنه لينتهي سلبي النتيجة.

منذ البداية تضاعفت معاناة الفتح لتزداد الضغوط على الفريق الذي يعاني من كثرة الغيابات في اللقاء، بعد أن أشهر الحكم خالد الطريس البطاقة الحمراء على المدافع نواف بوشل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وعاد الحكم مجدداً بعد 6 دقائق ليرفع البطاقة الحمراء بوجه لاعب الحزم عبدالله الشمري بعد العودة لتقنية الـVAR نتيجة تدخله العنيف على اللاعب الكرواتي إيفان سانتيني.

فيما أعلن اللاعب فراس البريكان عن بدء شارة الفرح لجماهير الفتح حينما استثمر عرضية أيمن الخليف الذي قدم مجهودًا فرديًّا مميزًا بتوغله داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة إلى مسجل الهدف ليودعها الأخير في الشباك هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 72.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,133
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,545
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,203
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة