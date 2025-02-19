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وزير الدفاع اليمني: لا بديل عن تحرير صنعاء وكل الأراضي من الحوثيين

أشار إلى أن الاستهدافات لن تثني عن دحر الميليشيا

شدَّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم (الأربعاء)؛ على أنه لا بديل عن تحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المتمرِّدة الموالية لإيران، مؤكدًا استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين حتى تحقيق كامل أهدافها.

وذكر "المقدشي" خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، للاطّلاع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة؛ أنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تُثني اليمنيين عن المضيّ في استعادة الوطن ودحر الميليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية.

وطالب بمُضاعفة الجهود المبذولة، وتحمّل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة؛ للمضي قدمًا في طريق الكفاح الوطني، وصولًا لتحرير كامل تراب الوطن، واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

وزير الدفاع اليمني

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وزير الدفاع اليمني: لا بديل عن تحرير صنعاء وكل الأراضي من الحوثيين
سبق

شدَّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم (الأربعاء)؛ على أنه لا بديل عن تحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المتمرِّدة الموالية لإيران، مؤكدًا استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين حتى تحقيق كامل أهدافها.

وذكر "المقدشي" خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، للاطّلاع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة؛ أنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تُثني اليمنيين عن المضيّ في استعادة الوطن ودحر الميليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية.

وطالب بمُضاعفة الجهود المبذولة، وتحمّل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة؛ للمضي قدمًا في طريق الكفاح الوطني، وصولًا لتحرير كامل تراب الوطن، واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:11 PM

وزير الدفاع اليمني: لا بديل عن تحرير صنعاء وكل الأراضي من الحوثيين

أشار إلى أن الاستهدافات لن تثني عن دحر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدَّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم (الأربعاء)؛ على أنه لا بديل عن تحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المتمرِّدة الموالية لإيران، مؤكدًا استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين حتى تحقيق كامل أهدافها.

وذكر "المقدشي" خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، للاطّلاع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة؛ أنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تُثني اليمنيين عن المضيّ في استعادة الوطن ودحر الميليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية.

وطالب بمُضاعفة الجهود المبذولة، وتحمّل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة؛ للمضي قدمًا في طريق الكفاح الوطني، وصولًا لتحرير كامل تراب الوطن، واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

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