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المسند: حائل تسجّل أدنى درجة حرارة بين مناطق المملكة

قال: سرعة الرياح في منطقة الرياض متوسطة والجو صحو

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت أدنى درجة حرارة بين المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، سجّلت درجة الحرارة، فجر اليوم، في #حائل 11 درجة مئوية فقط، وهي الأدنى بين محطات الطقس في المطارات #السعودية.

وأضاف، أن سرعة الرياح في منطقة الرياض متوسطة والجو صحو ودرجات الحرارة المتوقعة تصل إلى 19 مئوية في المساء ودرجة الرطوبة 20.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

حائل درجات الحرارة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: حائل تسجّل أدنى درجة حرارة بين مناطق المملكة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت أدنى درجة حرارة بين المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، سجّلت درجة الحرارة، فجر اليوم، في #حائل 11 درجة مئوية فقط، وهي الأدنى بين محطات الطقس في المطارات #السعودية.

وأضاف، أن سرعة الرياح في منطقة الرياض متوسطة والجو صحو ودرجات الحرارة المتوقعة تصل إلى 19 مئوية في المساء ودرجة الرطوبة 20.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:26 AM

المسند: حائل تسجّل أدنى درجة حرارة بين مناطق المملكة

قال: سرعة الرياح في منطقة الرياض متوسطة والجو صحو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت أدنى درجة حرارة بين المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، سجّلت درجة الحرارة، فجر اليوم، في #حائل 11 درجة مئوية فقط، وهي الأدنى بين محطات الطقس في المطارات #السعودية.

وأضاف، أن سرعة الرياح في منطقة الرياض متوسطة والجو صحو ودرجات الحرارة المتوقعة تصل إلى 19 مئوية في المساء ودرجة الرطوبة 20.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

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