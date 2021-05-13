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"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خطتها خلال شهر رمضان بنجاح من خلال الوجود في المنطقة المركزية وداخل الحرم المكي الشريف بالفِرق الإسعافية، ومشاركة 500 متطوع ومتطوعة بمجمل أكثر من 49 ألف ساعة تطوعية، ومن خلال المراكز داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق المؤدية إليها.

وساعد في ذلك النجاح التنظيمات الخاصة بالمعتمرين من خلال تحديد المسارات والتنظيم داخل الحرم المكي الشريف؛ وهو ما ساعد كثيرًا في انخفاض الخدمات الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف عن الأعوام السابقة.

واستقبلت مراكز العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان 9411 بلاغًا، كان النصيب الأكبر للحالات المرضية؛ إذ بلغت 5713 بلاغًا، ما بين بلاغات للأمراض التنفسية والسكري والإغماء وبعض حالات الصرع، فيما بلغت بلاغات الحوادث 3698 بلاغًا ما بين حوادث سيارات وسقوط وحروق.

يُشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر تطبيق الأجهزة الذكية (أسعفني)؛ إذ يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فِرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.

كما يتيح التطبيق للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، واللهجات الإغاثية، والكثير من المميزات داخل التطبيق.

الهلال الأحمر مكة المكرمة

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"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا
سبق

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خطتها خلال شهر رمضان بنجاح من خلال الوجود في المنطقة المركزية وداخل الحرم المكي الشريف بالفِرق الإسعافية، ومشاركة 500 متطوع ومتطوعة بمجمل أكثر من 49 ألف ساعة تطوعية، ومن خلال المراكز داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق المؤدية إليها.

وساعد في ذلك النجاح التنظيمات الخاصة بالمعتمرين من خلال تحديد المسارات والتنظيم داخل الحرم المكي الشريف؛ وهو ما ساعد كثيرًا في انخفاض الخدمات الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف عن الأعوام السابقة.

واستقبلت مراكز العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان 9411 بلاغًا، كان النصيب الأكبر للحالات المرضية؛ إذ بلغت 5713 بلاغًا، ما بين بلاغات للأمراض التنفسية والسكري والإغماء وبعض حالات الصرع، فيما بلغت بلاغات الحوادث 3698 بلاغًا ما بين حوادث سيارات وسقوط وحروق.

يُشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر تطبيق الأجهزة الذكية (أسعفني)؛ إذ يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فِرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.

كما يتيح التطبيق للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، واللهجات الإغاثية، والكثير من المميزات داخل التطبيق.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
02:10 AM

"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خطتها خلال شهر رمضان بنجاح من خلال الوجود في المنطقة المركزية وداخل الحرم المكي الشريف بالفِرق الإسعافية، ومشاركة 500 متطوع ومتطوعة بمجمل أكثر من 49 ألف ساعة تطوعية، ومن خلال المراكز داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق المؤدية إليها.

وساعد في ذلك النجاح التنظيمات الخاصة بالمعتمرين من خلال تحديد المسارات والتنظيم داخل الحرم المكي الشريف؛ وهو ما ساعد كثيرًا في انخفاض الخدمات الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف عن الأعوام السابقة.

واستقبلت مراكز العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان 9411 بلاغًا، كان النصيب الأكبر للحالات المرضية؛ إذ بلغت 5713 بلاغًا، ما بين بلاغات للأمراض التنفسية والسكري والإغماء وبعض حالات الصرع، فيما بلغت بلاغات الحوادث 3698 بلاغًا ما بين حوادث سيارات وسقوط وحروق.

يُشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر تطبيق الأجهزة الذكية (أسعفني)؛ إذ يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فِرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.

كما يتيح التطبيق للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، واللهجات الإغاثية، والكثير من المميزات داخل التطبيق.

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