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“قوميز" : أشعر بالفخر كوني لعبت في أعظم أندية "السعودية" و"تركيا" و"فرنسا"

قال محترف الهلال الفرنسي بافيتمبي قوميز إنه يشعر بالفخر كونه كان محظوظًا للغاية في حياته المهنية حيث ذكر أنه لعب في أعظم الأندية في بلدانها.

وقال قوميز في رده على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الهلال: "أنا محظوظ باللعب في الهلال".

وتحدثت صحيفة ensonhaber عن أن الهلال حقق بطولة الدوري وكان اللاعب مساهمًا بصورة قوية في تحقيق البطولة حيث سجل 29 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وزعمت تقارير تركية "اعتاد الوسط الرياضي هنا على أنها غير دقيقة" عن أن وكيل اللاعب اجتمع مع إدارة الانسا سبور التركي تمهيدًا لنقل اللاعب، وهذه تقارير لم تتأكد صحتها من عدمها حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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“قوميز" : أشعر بالفخر كوني لعبت في أعظم أندية "السعودية" و"تركيا" و"فرنسا"
سبق

قال محترف الهلال الفرنسي بافيتمبي قوميز إنه يشعر بالفخر كونه كان محظوظًا للغاية في حياته المهنية حيث ذكر أنه لعب في أعظم الأندية في بلدانها.

وقال قوميز في رده على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الهلال: "أنا محظوظ باللعب في الهلال".

وتحدثت صحيفة ensonhaber عن أن الهلال حقق بطولة الدوري وكان اللاعب مساهمًا بصورة قوية في تحقيق البطولة حيث سجل 29 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وزعمت تقارير تركية "اعتاد الوسط الرياضي هنا على أنها غير دقيقة" عن أن وكيل اللاعب اجتمع مع إدارة الانسا سبور التركي تمهيدًا لنقل اللاعب، وهذه تقارير لم تتأكد صحتها من عدمها حتى الآن.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:38 PM

“قوميز" : أشعر بالفخر كوني لعبت في أعظم أندية "السعودية" و"تركيا" و"فرنسا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,512

قال محترف الهلال الفرنسي بافيتمبي قوميز إنه يشعر بالفخر كونه كان محظوظًا للغاية في حياته المهنية حيث ذكر أنه لعب في أعظم الأندية في بلدانها.

وقال قوميز في رده على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الهلال: "أنا محظوظ باللعب في الهلال".

وتحدثت صحيفة ensonhaber عن أن الهلال حقق بطولة الدوري وكان اللاعب مساهمًا بصورة قوية في تحقيق البطولة حيث سجل 29 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وزعمت تقارير تركية "اعتاد الوسط الرياضي هنا على أنها غير دقيقة" عن أن وكيل اللاعب اجتمع مع إدارة الانسا سبور التركي تمهيدًا لنقل اللاعب، وهذه تقارير لم تتأكد صحتها من عدمها حتى الآن.

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