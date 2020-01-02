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ذوو "قتيلة مشلحة صبيا" يكشفون عن شخصية قاتلها: الزوج هو الجاني

تم إبلاغهم بهويته خلال مراجعة النيابة العامة وتم تصديق أقواله شرعًا

كشف ذوو أسرة المرأة التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها بقرية مشلحة في محافظة صبيا بمنطقة جازان، لـ"سبق"، عن شخصية القاتل الذي تم تصديق اعترافه.

وتفصيلًا: قالت الأسرة في حديثها إنه خلال مراجعة النيابة العامة اليوم تم إبلاغهم بأن القاتل اعترف وتم تصديق أقواله شرعًا، وهو زوجها.

وبيّنت الأسرة أن النيابة أبلغتهم أنه تم الإفراج عن الجثمان من قبلهم، فيما تنتظر الأسرة استكمال إجراءات خروجها من قبل الشرطة.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، أوقفت زوج المرأة القتيلة في منزلها بـ"مشلحة" بمحافظة صبيا رهن التحقيقات، حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، واتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة، حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل مع زوجها عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات، قبل أن تكشف الأسرة لاحقًا عن شخصية القاتل.

مقتل امرأة قرية مشلحة صبيا النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذوو "قتيلة مشلحة صبيا" يكشفون عن شخصية قاتلها: الزوج هو الجاني
سبق

كشف ذوو أسرة المرأة التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها بقرية مشلحة في محافظة صبيا بمنطقة جازان، لـ"سبق"، عن شخصية القاتل الذي تم تصديق اعترافه.

وتفصيلًا: قالت الأسرة في حديثها إنه خلال مراجعة النيابة العامة اليوم تم إبلاغهم بأن القاتل اعترف وتم تصديق أقواله شرعًا، وهو زوجها.

وبيّنت الأسرة أن النيابة أبلغتهم أنه تم الإفراج عن الجثمان من قبلهم، فيما تنتظر الأسرة استكمال إجراءات خروجها من قبل الشرطة.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، أوقفت زوج المرأة القتيلة في منزلها بـ"مشلحة" بمحافظة صبيا رهن التحقيقات، حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، واتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة، حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل مع زوجها عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات، قبل أن تكشف الأسرة لاحقًا عن شخصية القاتل.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:53 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:25 PM

ذوو "قتيلة مشلحة صبيا" يكشفون عن شخصية قاتلها: الزوج هو الجاني

تم إبلاغهم بهويته خلال مراجعة النيابة العامة وتم تصديق أقواله شرعًا

A A A
محمد المواسي - جازان
15
64,544

كشف ذوو أسرة المرأة التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها بقرية مشلحة في محافظة صبيا بمنطقة جازان، لـ"سبق"، عن شخصية القاتل الذي تم تصديق اعترافه.

وتفصيلًا: قالت الأسرة في حديثها إنه خلال مراجعة النيابة العامة اليوم تم إبلاغهم بأن القاتل اعترف وتم تصديق أقواله شرعًا، وهو زوجها.

وبيّنت الأسرة أن النيابة أبلغتهم أنه تم الإفراج عن الجثمان من قبلهم، فيما تنتظر الأسرة استكمال إجراءات خروجها من قبل الشرطة.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، أوقفت زوج المرأة القتيلة في منزلها بـ"مشلحة" بمحافظة صبيا رهن التحقيقات، حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، واتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة، حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل مع زوجها عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات، قبل أن تكشف الأسرة لاحقًا عن شخصية القاتل.

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