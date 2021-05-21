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تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم

ذكر منها أكثر من 2 جرام زنجبيل يومياً وقال: تؤثر على التصاق الصفائح

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وقال "النمر"، في تغريدة من حسابه في "توتير":‏ "من يأخذ الإسبرين، يجب أن يكون حذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.

وتابع: "الزنجبيل أكثر من ٢ جرام يومياً، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي هي من الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم
سبق

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وقال "النمر"، في تغريدة من حسابه في "توتير":‏ "من يأخذ الإسبرين، يجب أن يكون حذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.

وتابع: "الزنجبيل أكثر من ٢ جرام يومياً، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي هي من الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم".

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
07:58 PM

تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم

ذكر منها أكثر من 2 جرام زنجبيل يومياً وقال: تؤثر على التصاق الصفائح

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
7,930

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وقال "النمر"، في تغريدة من حسابه في "توتير":‏ "من يأخذ الإسبرين، يجب أن يكون حذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.

وتابع: "الزنجبيل أكثر من ٢ جرام يومياً، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي هي من الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم".

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