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"الظافري" يتقدم المصلين على الشهيد "الغزواني".. والقيادة تنقل التعازي لذويه

أعربوا عن فخرهم بما قدمه في الدفاع عن الدين والوطن

‏أدى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول حسين بن سالم الزيداني ‎الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وقدم أمير منطقة جازان ونائبه، تعازيهما ومواساتهما لذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني، وأعربا عن فخرهما واعتزازهما بالشهيد، داعيين الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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"الظافري" يتقدم المصلين على الشهيد "الغزواني".. والقيادة تنقل التعازي لذويه
سبق

‏أدى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول حسين بن سالم الزيداني ‎الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وقدم أمير منطقة جازان ونائبه، تعازيهما ومواساتهما لذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني، وأعربا عن فخرهما واعتزازهما بالشهيد، داعيين الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:35 PM

"الظافري" يتقدم المصلين على الشهيد "الغزواني".. والقيادة تنقل التعازي لذويه

أعربوا عن فخرهم بما قدمه في الدفاع عن الدين والوطن

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عبدالرحمن السلماني - جازان
6
8,164

‏أدى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول حسين بن سالم الزيداني ‎الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وقدم أمير منطقة جازان ونائبه، تعازيهما ومواساتهما لذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني، وأعربا عن فخرهما واعتزازهما بالشهيد، داعيين الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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