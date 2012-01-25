"الظافري" يتقدم المصلين على الشهيد "الغزواني".. والقيادة تنقل التعازي لذويه

أعربوا عن فخرهم بما قدمه في الدفاع عن الدين والوطن

‏أدى محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول حسين بن سالم الزيداني ‎الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وقدم أمير منطقة جازان ونائبه، تعازيهما ومواساتهما لذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني، وأعربا عن فخرهما واعتزازهما بالشهيد، داعيين الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.