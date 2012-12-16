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مسؤول بالطيران العماني يكشف أسباب "تأخير رحلات الرياض" ويؤكد "ما يصير بخاطركم إلا الطيب"

وصلت إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد

أدى تأخير الرحلات الخاصة بالطيران العماني المتكررة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار مسقط الدولي والعكس، إلى شكوى العديد من الركاب، وتم تناولها على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وصلت التأخيرات إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق بالطيران العماني أن هذه التأخيرات خارجة تمامًا عن الإرادة، وقال: "نعد ركابنا بعدم التكرار والعمل السريع لمعالجة أسباب التأخر في رحلات الرياض"، مستطردًا بقوله: "ما يصير خاطركم إلا طيب".

يذكر أن الطيران العماني نقل في عام 2019 قبل الجائحة ما يقارب 9.5 مليون راكب سنويًا، وتتوقع العودة إلى هذه الأرقام بحلول عام 2023، وهو نفس العام الذي تتوقع أيضًا أن تعيد فيه بناء شبكتها التي تشمل 52 وجهة.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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مسؤول بالطيران العماني يكشف أسباب "تأخير رحلات الرياض" ويؤكد "ما يصير بخاطركم إلا الطيب"
سبق

أدى تأخير الرحلات الخاصة بالطيران العماني المتكررة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار مسقط الدولي والعكس، إلى شكوى العديد من الركاب، وتم تناولها على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وصلت التأخيرات إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق بالطيران العماني أن هذه التأخيرات خارجة تمامًا عن الإرادة، وقال: "نعد ركابنا بعدم التكرار والعمل السريع لمعالجة أسباب التأخر في رحلات الرياض"، مستطردًا بقوله: "ما يصير خاطركم إلا طيب".

يذكر أن الطيران العماني نقل في عام 2019 قبل الجائحة ما يقارب 9.5 مليون راكب سنويًا، وتتوقع العودة إلى هذه الأرقام بحلول عام 2023، وهو نفس العام الذي تتوقع أيضًا أن تعيد فيه بناء شبكتها التي تشمل 52 وجهة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:51 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
06:01 PM

مسؤول بالطيران العماني يكشف أسباب "تأخير رحلات الرياض" ويؤكد "ما يصير بخاطركم إلا الطيب"

وصلت إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد

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خالد خليل - الرياض
1
1,385

أدى تأخير الرحلات الخاصة بالطيران العماني المتكررة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار مسقط الدولي والعكس، إلى شكوى العديد من الركاب، وتم تناولها على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وصلت التأخيرات إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق بالطيران العماني أن هذه التأخيرات خارجة تمامًا عن الإرادة، وقال: "نعد ركابنا بعدم التكرار والعمل السريع لمعالجة أسباب التأخر في رحلات الرياض"، مستطردًا بقوله: "ما يصير خاطركم إلا طيب".

يذكر أن الطيران العماني نقل في عام 2019 قبل الجائحة ما يقارب 9.5 مليون راكب سنويًا، وتتوقع العودة إلى هذه الأرقام بحلول عام 2023، وهو نفس العام الذي تتوقع أيضًا أن تعيد فيه بناء شبكتها التي تشمل 52 وجهة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,598
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,798
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

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