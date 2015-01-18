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في يوم واحد.. الأردن تسجل 5175 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1111181 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1064991 حالة شفاء بعد تسجيل 2349 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة, لترتفع حالات الوفاة إلى 13014 حالة.

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في يوم واحد.. الأردن تسجل 5175 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1111181 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1064991 حالة شفاء بعد تسجيل 2349 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة, لترتفع حالات الوفاة إلى 13014 حالة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
05:37 PM

في يوم واحد.. الأردن تسجل 5175 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1111181 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1064991 حالة شفاء بعد تسجيل 2349 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة, لترتفع حالات الوفاة إلى 13014 حالة.

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