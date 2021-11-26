الهلال الأحمر بالمدينة: 4 وفيات و48 إصابة إثر تصادم حافلة وشاحنة بطريق الهجرة

الفرق الإسعافية توجهت للموقع وتعاملت مع الحالات ونقلتها إلى المستشفيات

أسفر حادث تصادم حافلة مع شاحنة على طريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 70، عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 48 شخصاً آخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنوّرة، خالد مساعد السهلي: العمليات الإسعافية بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً في الساعة 23:27 من مساء أمس الخميس، يفيد بوقوع حادث تصادم حافلة مع شاحنة.

وأضاف: على الفور، تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من داخل المنطقة، وثماني فرق من منطقة مكة المكرّمة، وثلاث فرق من منطقة القصيم، بمجموع 31 فرقة، إضافة إلى فرقتين إسعافيتين تابعتين للشؤون الصحية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنوّرة، إلى موقع الحادث، بقيادة القيادة الميدانية والمدير الطبي والمساعد للشؤون الإسعافية، وإشراف ومتابعة مدير عام الفرع الدكتور أحمد بن علي الزهراني.

وأردف "السهلي": عند الوصول للموقع اتضح وجود 52 حالة، من بينها سبع إصابات خطيرة، 23 إصابة متوسطة، 18 إصابة بسيطة، وأربع حالات وفاة.

وتابع: تمّ نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافياً في الموقع من خلال المعالجة والفرز من قِبل الفرق الإسعافية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة: تواجدت الفرق الإسعافية في الموقع لحين انتهاء أعمال الدفاع المدني المتمثلة في اخراج المحتجزين داخل الحافلة قبل نقل جميع المتوفين عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.