"قضية الفتنة" بالأردن.. الشريف حسن و"عوض الله" يظهران بالبدلة الزرقاء

رفضا التهم المسندة إليهما في الجلسة الأولى للمحاكمة

ظهر الشريف حسن بن زيد، المتهم في "قضية الفتنة" في الأردن، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، اليوم (الاثنين)، لحظة خروجه من محكمة أمن الدولة بعد أولى جلسات المحاكمة.

كما أظهر مقطع فيديو رئيس الديوان الملكي السابق إبراهيم عوض الله، المتهم بنفس القضية بالبدلة الزرقاء أثناء دخوله قاعة المحكمة.





وانتهت في وقت سابق اليوم، الجلسة الأولى لمحكمة أمن الدولة، التي خصصت لتلاوة لائحة الاتهام والاستماع لاثنين من شهود النيابة العامة من أصل ستة هما: باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد أن ذكر المتهمين بأنهما "غير مذنبين" في التهم المسندة إليهما.



